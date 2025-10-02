Ηλίας Βρεττός: «Είμαι ζωντανός από θαύμα - Αισθάνθηκα το άγγιγμα του Θεού»

Ο Ηλίας Βρεττός ήταν καλεσμένος στη «Super Κατερίνα» και αναφέρθηκε στο τροχαίο που του συνέβη και το θαύμα που βίωσε αφού βάσει πιθανοτήτων κανείς δεν θα έβγαινε ζωντανός από το όχημα! «Πιστεύω ότι είμαι ζωντανός από ένα θαύμα που συνέβη εκείνη την ημέρα, εκείνη τη στιγμή. Η λογική και οι πιθανότητες λένε ότι μετά από ένα τέτοιο τρακάρισμα, αν δεις την καμπίνα του αυτοκινήτου, δεν μπορεί να βγει ζωντανός από τη θέση του συνοδηγού».

«Είμαι ένας πολύ γκρινιάρης άνθρωπος»

Ο τραγουδιστής μίλησε και για τη μεγάλη αλλαγή που ήρθε στη ζωή του μετά από αυτή τη δεύτερη ευκαιρία που του δόθηκε. «Εγώ μέσα από αυτή την τεράστια περιπέτεια που πέρασα είδα τον εαυτό μου να αλλάζει. Ήμουν και είμαι ένας πάρα πολύ γκρινιάρης άνθρωπος. Όταν μου συμβαίνει κάτι κακό, συνήθως η πρώτη αντίδρασή μου είναι να γκρινιάξω και να πω γιατί μου συνέβη εμένα αυτό. Τότε που μου συνέβη το πιο δύσκολο και σοβαρό πράγμα που έχει συμβεί ποτέ στη ζωή μου, ήταν η μοναδική στιγμή και φορά που δεν γκρίνιαξα καθόλου!

«Για την πίστη μου, απαιτώ σεβασμό»

Είχα ένα χαμόγελο και πίστευα ότι όλο αυτό έχει συμβεί για κάποιο λόγο. Είχα μια πεποίθηση ότι όλα θα πάνε καλά κι αυτό δεν ήταν κάτι δικό μου, ήταν κάτι που μου ήρθε ξεκάθαρα από κάπου άλλου. Και αυτό το κάπου αλλού στη δική μου την καρδιά έχει να κάνει με τη θρησκεία και με τον Θεό! Αισθάνθηκα πολύ έντονα και δυνατά το άγγιγμά του και αυτό είναι κάτι που δεν μπορείς να το εξηγήσεις στον κόσμο.

Πολλές φορές εκνευρίζομαι όταν βρίσκομαι σε παρέες -είναι σεβαστή η άποψη του καθενός, αλλά εκνευρίζομαι όταν κάποιος προσπαθεί να μου επιβάλλει τη δική του άποψη! Σε ό,τι αφορά την πίστη μου, απαιτώ σεβασμό! Τα της πίστεως δεν εξηγούνται με τη λογική, με τα λόγια, είναι πράγματα που τα νιώθεις μέσα σου βαθιά, που τα βιώνεις και που δεν παίρνουν εξήγηση».