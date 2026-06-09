Ηλιούπολη: Πιάστηκαν στα χέρια στο δημοτικό συμβούλιο - Μπήκε στη μέση ο Δήμαρχος

Η υπόθεση που αφορά στην αξιοποίηση του χώρου, όπου βρίσκεται το αθλητικό κέντρο Χαλικάκι, δημιούργησε μεγάλη ένταση στο δημοτικό συμβούλιο του Δήμου Ηλιούπολης, που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Τρίτης 9 Ιουνίου 2026.

Δημοτικοί σύμβουλοι και πολίτες που βρέθηκαν στο Δημαρχείο, κάποια στιγμή που το «θερμόμετρο» ανέβηκε επικίνδυνα, άρχισαν να καβγαδίζουν, να σπρώχνονται και να χειροδικούν, με τον Δήμαρχο Στάθη Ψυρρόπουλο να παρεμβαίνει στην προσπάθειά του να ηρεμήσει τα πνεύματα.

Η ένταση ξεκίνησε μεταξύ του αντιδημάρχου Ηλιούπολης Γιάννη Ταβουλάρη και μιας κατοίκου της περιοχής. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο αντιδήμαρχος, είχε προηγηθεί λεκτική επίθεση σε βάρος του, γεγονός που πυροδότησε έντονη λογομαχία.

Τα πνεύματα οξύνθηκαν και η κατάσταση λίγο έλειψε να ξεφύγει όταν στην προσπάθειά του να επέμβει, ο δημοτικός σύμβουλος Γιάννης Αντζινάς αντιπαρατέθηκε με σύμβουλο του Δημάρχου, με αποτέλεσμα να χάσει την ψυχραιμία του.

Η κατάσταση ξέφυγε και ο Στάθης Ψυρρόπουλος μπήκε στη μέση, προκειμένου να επέλθει ηρεμία.