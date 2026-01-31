Ίμια: «Έχει κόκκινη σημαία και ανθρώπους σίγουρα» – Ο τελευταίος διάλογος προτού πέσει το ελικόπτερο

Συμπληρώθηκαν τριάντα χρόνια από την κρίση στα Ίμια, όταν η Ελλάδα και η Τουρκία έφτασαν πολύ κοντά σε πολεμική σύγκρουση. Κατά τη διάρκεια της κρίσης, ένα ελληνικό ελικόπτερο κατέπεσε και τα μέλη του πληρώματός του, ο υποπλοίαρχος Χριστόδουλος Καραθανάσης, ο αντιπλοίαρχος Παναγιώτης Βλαχάκος και ο αρχικελευστής Έκτορας Γιαλοψός, έχασαν τη ζωή τους με τραγικό τρόπο.

Σε ηχητικό ντοκουμέντο που προβλήθηκε σε ντοκιμαντέρ του ΣΚΑΪ, το οποίο παρουσίασε ο Αλέξης Παπαχελάς το βράδυ της Πέμπτης 29 Ιανουαρίου, ακούγεται η τελευταία επικοινωνία του μοιραίου ελικοπτέρου με τη φρεγάτα «Ναυαρίνον».

Η πτήση είχε ανατεθεί στο ελικόπτερο για να διαπιστωθεί αν Τούρκοι στρατιώτες είχαν καταλάβει τη βραχονησίδα Δυτικά Ίμια, την ώρα που Έλληνες κομάντο βρίσκονταν στα Ανατολικά Ίμια.

Λίγο πριν από την πτώση, μέλος του πληρώματος ενημέρωσε τη φρεγάτα ότι επιβεβαιώνει την παρουσία Τούρκων στη βραχονησίδα, μαζί με την τουρκική σημαία. Ταυτόχρονα, ανέφερε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς στον πίνακα οργάνων του ελικοπτέρου είχε ανάψει ένδειξη σοβαρής βλάβης (Master Caution).

Η συνομιλία του πληρώματος με τη φρεγάτα

ΠΝ 21: Έχει κόκκινη σημαία και ανθρώπους σίγουρα

ΝΑΒ: Ελήφθη.

ΠΝ 21: Μισό λεπτό έχω Master Caution αλλά δεν ξέρω τι.

[Τον έλεγχο παραλαμβάνει ο επικελευστής Παυλόπουλος]



ΝΑΒ: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ 310-2,1. Έλθετε κατ’ ευθείαν για μένα. Πέστε μου τι emergency έχετε.

ΠΝ 21: Έχω Master Caution αλλά δεν ξέρω τι emergency.

ΝΑΒ: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ 270-0,8 Έλθετε για μένα.

ΠΝ 21: Ανάψτε φώτα για να σας βλέπω.

ΝΑΒ: Ελήφθη, έχει ήδη εκτελεστεί.

ΠΝ 21: Έχω emerg…

NAB: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ…

NAB: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ, έλθετε σε εμένα…

NAB: ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ… ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΑ με λαμβάνετε;



Το κράνος του Βλαχάκου

Το κράνος του Παναγιώτη Βλαχάκου, που μαζί με τους Χριστόδουλο Καραθανάση και Έκτορα Γιαλοψό, επέβαινε στο μοιραίο ελικόπτερο, εντοπίστηκε έπειτα από 23 χρόνια, το 2018, από Έλληνα ψαρά και παραδόθηκε στην οικογένεια.

Λίγους μήνες μετά την κρίση και την πτώση του ελικοπτέρου, ο πατέρας του Παναγιώτη Βλαχάκου κλήθηκε στο υπουργείο Εθνικής Άμυνας.

Εκεί θέλησαν να του δώσουν ένα άλλο, άθικτο κράνος, το οποίο υποτίθεται ότι ανήκε στον γιο του.

«Γκρίζο» στο Αιγαίο

Η κρίση των Ιμίων, αν και δεν άλλαξε το καθεστώς των νησιών, αποτέλεσε αφετηρία για την Τουρκία να προβάλει για πρώτη φορά επισήμως αξιώσεις περί «γκρίζων ζωνών» στο Αιγαίο, αμφισβητώντας ευθέως την ελληνική κυριαρχία και εγγράφοντας ένα νέο ζήτημα στην ατζέντα των ελληνοτουρκικών διαφορών. Η ελληνική πλευρά, επικαλούμενη σταθερά τις προβλέψεις των διεθνών συνθηκών, ουδέποτε αναγνώρισε την ύπαρξη τέτοιου ζητήματος.