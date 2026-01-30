Τους ήρωες των Ιμίων τίμησε η Ολομέλεια - Η συγκίνηση του Βλαχάκου για τον αδερφό του

Φόρο τιμής στους τρεις ήρωες των Ιμίων Χριστόδουλο Καραθανάση, Παναγιώτη Βλαχάκο και Έκτορα Γιαλοψό, οι οποίοι έπεσαν εν ώρα καθήκοντος υπερασπιζόμενοι την πατρίδα, απέτισε η Ολομέλεια της Βουλής.

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, ο αδερφός του ήρωα Παναγιώτη Βλαχάκου και βουλευτής της ΝΔ Νίκος Βλαχάκος, ανέφερε: «Ο Τάκης δεν ήταν μόνο αξιωματικός του Πολεμικού Ναυτικού, ήταν ο αδερφός μου, ήταν το άλλο μου μισό. Θέλω να πιστεύω πως σήμερα καμαρώνει από ψηλά, όχι μόνο για τις τελετές μνήμης για το νέο απόκτημα του Πολεμικού Ναυτικού που συνεχίζει την αποστολή για την οποία έδωσε τη ζωή του. Θα τον θυμάμαι πάντα για το ήθος, το καθαρό βλέμμα, τη βαθιά πίστη στο καθήκον. Και θα νιώθω πάντα περήφανος για εκείνον και θα ευχαριστώ το Θεό για τα χρόνια που πορευτήκαμε και ζήσαμε μαζί», είπε με έκδηλη συγκίνηση.

Όπως τόνισε ο Νίκος Βλαχάκος οι τρεις αξιωματικοί του Πολεμικού Ναυτικού δεν έγιναν ήρωες από επιλογή, αλλά επειδή έκαναν το καθήκον τους, σημειώνοντας αιχμηρά πως σε κρίσιμες ώρες οι πολιτικές ενέργειες και η απουσία καθαρών αποφάσεων έχουν συνέπειες, τονίζοντας πως «το κράτος έχει την ευθύνη να τους στέλνει στη μάχη με σαφή στόχο και πλήρη κάλυψη». Αναφερόμενος δε στην ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό του Πολεμικού Ναυτικού, μεταξύ άλλων, με την φρεγάτα Κίμων, επεσήμανε πως 30 χρόνια μετά, πρέπει να είμαστε βέβαιοι πως «ταπεινωμένοι» Έλληνες και αξιωματικοί δεν θα υπάρξουν ξανά.

Την ίδια στιγμή, ο βουλευτής του ΚΚΕ Νίκος Παπαναστάσης, αποκάλυψε πως εκείνο το βράδυ ως υποδιοικητής της Σχολής Αλεξιπτωτιστών, «είδε τους νέους αυτούς να βαδίζουν σε μια θυσία, με χαμόγελο, θάρρος και θράσος».

Από την πλευρά του, ο αντιπρόεδρος της Βουλής Γιάννης Πλακιωτάκης τόνισε πως η φωνή της θυσίας των τριών ηρώων μας αντηχεί ακόμη στη θάλασσα του Αιγαίου και τις καρδιές όλων των Ελλήνων, σημειώνοντας πως το Αιγαίο «δεν έχει γκρίζες ζώνες, παρά μόνο γαλάζια κύματα». «Δεν υπάρχουν γκρίζες ζώνες στο Αιγαίο, παρά τα γαλανά κύματα», ανέφερε και ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης.

Την αδήριτη ανάγκη σφυρηλάτησης της εθνικής ενότητας με έμπρακτο σεβασμό στη μνήμη των πεσόντων τόνισε εκ μέρους του ΠΑΣΟΚ ο Δημήτρης Μάντζος, υπογραμμίζοντας πως η εθνική μας κυριαρχία δεν μπορεί να αμφισβητείται, καθώς δεν υπάρχει τίποτα γκρίζο στο Αιγαίο και σχολιάζοντας πως «δεν πρέπει να διχάζουμε επειδή νομίζουμε πως εξυπηρετούμε κομματικές γραμμές».

Το άνοιγμα του φακέλου των Ιμίων ζήτησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου καταγγέλλοντας πως επί 30 χρόνια «θάβεται η αλήθεια». «Το πραγματικό κράνος του αδερφού σας δεν σας παραδόθηκε ποτέ από την Πολιτεία, αλλά 23 χρόνια μετά από Καλύμνιο ψαρά», ανέφερε, απευθυνόμενη στον Νίκο Βλαχάκο η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, μιλώντας για διαχρονική σιωπή, συγκάλυψη και συσκότιση.

Μετά από την επετειακή αναφορά, τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των τριών ηρώων.