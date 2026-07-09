Ιωάννα Παλιοσπύρου: «Δεν είμαι ερωτευμένη, είμαι συνταξιούχος ανάπηρη»

Η Ιωάννα Παλιοσπύρου έκανε ένα Q&A με τους θαυμαστές της στο Instagram που τους ζητούσε να τη ρωτήσουν ό,τι θέλουν να μάθουν για εκείνη.

Οι περισσότεροι ακόλουθοι της έστειλαν θετικά μηνύματα και μηνύματα στήριξης λέγοντάς της να είναι ευτυχισμένη, είναι μια δυνατή γυναίκα με αξιοπρέπεια και δύναμη.

φωτογραφία Instagram

Ένας follower τη ρώτησε εάν είναι ερωτευμένη και εκείνη απάντησε: «Όχι, αλλά ελπίζω να μου συμβεί σύντομα! Δεν υπάρχει πιο όμορφο συναίσθημα».

φωτογραφία Instagram

Νωρίτερα ένας άλλος την είχε ρωτήσει πώς βιοπορίζεται κι εκείνη έδωσε μια απάντηση που κανείς δεν περίμενε. «Ξέρω πως δεν το καταλαβαίνετε και πως σας μπερδεύω γιατί δεν το αφήνω να φανεί με το συνεχές χαμόγελό μου, αλλά λόγω της αναπηρίας μου, άρα της ανικανότητάς μου προς εργασία, είμαι συνταξιούχος ανάπηρη».