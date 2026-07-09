LIFE Ιωάννα Παλιοσπύρου Showbiz

Ιωάννα Παλιοσπύρου: «Δεν είμαι ερωτευμένη, είμαι συνταξιούχος ανάπηρη»

Έχουν περάσει 6 χρόνια από την επίθεση με το βιτριόλι που σόκαρε το Πανελλήνιο και η Ιωάννα προχωρά και κοιτάζει το μέλλον με αισιοδοξία.

Ιωάννα Παλιοσπύρου/INTIME
Ιωάννα Παλιοσπύρου/INTIME
Βασίλης Ανδριτσάνος avatar
Βασίλης Ανδριτσάνος

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Η Ιωάννα Παλιοσπύρου έκανε ένα Q&A με τους θαυμαστές της στο Instagram που τους ζητούσε να τη ρωτήσουν ό,τι θέλουν να μάθουν για εκείνη.

Οι περισσότεροι ακόλουθοι της έστειλαν θετικά μηνύματα και μηνύματα στήριξης λέγοντάς της να είναι ευτυχισμένη, είναι μια δυνατή γυναίκα με αξιοπρέπεια και δύναμη.

φωτογραφία Instagram
φωτογραφία Instagram

Ένας follower τη ρώτησε εάν είναι ερωτευμένη και εκείνη απάντησε: «Όχι, αλλά ελπίζω να μου συμβεί σύντομα! Δεν υπάρχει πιο όμορφο συναίσθημα».

φωτογραφία Instagram
φωτογραφία Instagram

Νωρίτερα ένας άλλος την είχε ρωτήσει πώς βιοπορίζεται κι εκείνη έδωσε μια απάντηση που κανείς δεν περίμενε. «Ξέρω πως δεν το καταλαβαίνετε και πως σας μπερδεύω γιατί δεν το αφήνω να φανεί με το συνεχές χαμόγελό μου, αλλά λόγω της αναπηρίας μου, άρα της ανικανότητάς μου προς εργασία, είμαι συνταξιούχος ανάπηρη».

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