ΗΠΑ: Ο Τραμπ αποσύρει 5.000 στρατιώτες από τη Γερμανία - Τι σημαίνει αυτό για Ευρώπη και ΝΑΤΟ

Σε μια κίνηση με έντονο γεωπολιτικό αποτύπωμα και σαφείς προεκτάσεις στις διατλαντικές σχέσεις, το Πεντάγωνο ανακοίνωσε την Παρασκευή (1/5) την απόσυρση περίπου 5.000 Αμερικανών στρατιωτικών από τη Γερμανία εντός του επόμενου έτους, μια μείωση που αντιστοιχεί σχεδόν στο 15% της αμερικανικής στρατιωτικής παρουσίας στη χώρα.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του BBC, η απόφαση αυτή δεν προέκυψε εν κενώ. Ήρθε ως απόηχος της ενόχλησης του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για τις αιχμηρές δηλώσεις του Γερμανού καγκελαρίου Φρίντριχ Μερτς σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν, πυροδοτώντας έναν νέο γύρο έντασης μεταξύ Ουάσινγκτον και Βερολίνου.

«Η διαδικασία απόσυρσης εκτιμάται ότι θα ολοκληρωθεί σε διάστημα έξι έως δώδεκα μηνών», δήλωσε ο εκπρόσωπος του αμερικανικού υπουργείου Άμυνας, Σον Παρνέλ. Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία στα τέλη του 2025, περισσότεροι από 36.000 Αμερικανοί στρατιώτες σταθμεύουν στη Γερμανία.

Αντίδραση στις δηλώσεις Μερτς

Η προαναγγελία είχε ουσιαστικά γίνει νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, όταν ο Τραμπ άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο αναδιάταξης των δυνάμεων, αντιδρώντας στις δηλώσεις Μερτς, ο οποίος υποστήριξε ότι «οι Αμερικανοί δεν διαθέτουν σαφή στρατηγική στο Ιράν» και ότι η Τεχεράνη «ταπεινώνει» την υπερδύναμη.

Η απάντηση από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού ήταν άμεση και αιχμηρή. «Δεν ξέρει τι λέει», σχολίασε ο Τραμπ, κατηγορώντας τον Γερμανό καγκελάριο για επιπολαιότητα, ενώ μία ημέρα αργότερα επιβεβαίωσε πως η Ουάσινγκτον εξετάζει «πολύ σοβαρά» τη μείωση της στρατιωτικής παρουσίας της στη Γερμανία.

Στο εσωτερικό των ΗΠΑ, η απόφαση πυροδότησε αντιδράσεις. Δημοκρατικοί γερουσιαστές προειδοποιούν για σοβαρές επιπτώσεις στην ασφάλεια της Ευρώπης και τη συνοχή του ΝΑΤΟ. Η γερουσιαστής Τζιν Σαχίν κάλεσε σε ενότητα με τους συμμάχους, καταγγέλλοντας «μικροπρεπείς πολιτικές σκοπιμότητες», ενώ ο Τζακ Ριντ χαρακτήρισε την απόφαση «στρατηγικό σφάλμα με βαρύ κόστος».

«Δώρο προς τον Πούτιν»

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η συγκυρία της απόφασης, καθώς ο πόλεμος στην Ουκρανία συνεχίζεται με αμείωτη ένταση και η ρωσική πίεση στο ΝΑΤΟ παραμένει ισχυρή. «Μια τέτοια κίνηση ισοδυναμεί με δώρο προς τον Βλαντιμίρ Πούτιν», προειδοποίησε ο Ριντ, αφήνοντας αιχμές για την αξιοπιστία των αμερικανικών δεσμεύσεων.

Την ίδια ώρα, ο Τραμπ ανεβάζει τους τόνους και στο εμπορικό πεδίο, ανακοινώνοντας αύξηση των δασμών στα ευρωπαϊκά αυτοκίνητα στο 25%, σε μια κίνηση που ερμηνεύεται ως έμμεση πίεση προς τη Γερμανία.

Η δυσαρέσκεια της Ουάσινγκτον προς τους Ευρωπαίους συμμάχους φαίνεται να βαθαίνει, με τον Αμερικανό πρόεδρο να τους κατηγορεί για ελλιπή συνεισφορά τόσο στις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Μέση Ανατολή όσο και στη διασφάλιση κρίσιμων θαλάσσιων οδών, όπως το Στενό του Ορμούζ.

Ανοιχτό το ενδεχόμενο και για άλλες αποσύρσεις

Δεν αποκλείεται, μάλιστα, το «ντόμινο» αποχωρήσεων να επεκταθεί. Ο Τραμπ άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο μείωσης των αμερικανικών δυνάμεων και σε Ιταλία και Ισπανία, εξαπολύοντας σφοδρή κριτική κατά των δύο χωρών. «Γιατί όχι;», διερωτήθηκε χαρακτηριστικά, επισημαίνοντας πως η Ιταλία «δεν προσέφερε τίποτα» και χαρακτηρίζοντας την Ισπανία «απολύτως φρικτή».

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, στα τέλη του 2025 βρίσκονταν ανεπτυγμένοι 12.662 Αμερικανοί στρατιώτες στην Ιταλία και 3.814 στην Ισπανία.

Από την πλευρά της, η Ευρωπαϊκή Ένωση επιχειρεί να χαμηλώσει τους τόνους, υπενθυμίζοντας ότι η παρουσία αμερικανικών δυνάμεων στην Ευρώπη εξυπηρετεί όχι μόνο την ευρωπαϊκή ασφάλεια, αλλά και τα ίδια τα στρατηγικά συμφέροντα των ΗΠΑ σε παγκόσμιο επίπεδο.