ΗΠΑ: Στη δημοσιότητα φωτογραφίες υπόπτου για την υπόθεση απαγωγής μητέρας γνωστής παρουσιάστριας

Στη δημοσιότητα έδωσαν οι αρχές το βράδυ της Τρίτης (10/2) -ώρα Ελλάδας- φωτογραφίες ατόμου που θεωρείται ύποπτο για εμπλοκή στην υπόθεση απαγωγής της μητέρας της γνωστής παρουσιάστριας Savannah Guthrie, στο πλαίσιο εντατικοποίησης των ερευνών για τον εντοπισμό της και τη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Σύμφωνα με τις διωκτικές αρχές, οι φωτογραφίες προέρχονται από υλικό καμερών ασφαλείας και άλλες πηγές που συλλέχθηκαν κατά τη διάρκεια της έρευνας. Οι αρχές εκτιμούν ότι η δημοσιοποίηση των εικόνων ενδέχεται να συμβάλει στην αναγνώριση του ατόμου και καλούν τους πολίτες να προσφέρουν οποιαδήποτε πληροφορία θα μπορούσε να βοηθήσει στις έρευνες.

Additional recovered footage, from the same camera - at the same timeline the morning of Nancy Guthrie’s disappearance. This footage is just before the original video shared, with the individual approaching Nancy Guthrie’s front door.



1-800-CALL-FBI or https://t.co/h2BxNqSxkh pic.twitter.com/IgMHXWkL5X — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) February 10, 2026

Η απαγωγή της Guthrie έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία στην τοπική κοινωνία, ενώ οι αρχές αποφεύγουν προς το παρόν να δώσουν λεπτομέρειες σχετικά με τα κίνητρα ή τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, επικαλούμενες τη συνεχιζόμενη έρευνα. Παράλληλα, εκπρόσωποι της αστυνομίας επισημαίνουν ότι το άτομο που εμφανίζεται στις φωτογραφίες θεωρείται ύποπτο και όχι κατηγορούμενος, υπογραμμίζοντας ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

Credits: FBI

Οι αρχές ζητούν από οποιονδήποτε αναγνωρίζει το άτομο ή διαθέτει σχετικές πληροφορίες να επικοινωνήσει άμεσα με τις αρμόδιες υπηρεσίες. Οι έρευνες συνεχίζονται με τη συνδρομή εξειδικευμένων ομάδων, ενώ εξετάζονται μαρτυρίες, ψηφιακά δεδομένα και επιπλέον οπτικό υλικό, με στόχο την ταχύτερη δυνατή εξιχνίαση της υπόθεσης και την ασφαλή επιστροφή της Guthrie.