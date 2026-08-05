Ηράκλειο: Εκκωφαντικός θόρυβος προκάλεσε αναστάτωση – Έσπασαν τζάμια σε σπίτια και καταστήματα

Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης στην οδό Θερίσσου, στο Ηράκλειο Κρήτης, όταν ένας εκκωφαντικός θόρυβος από μηχανουργείο προκάλεσε πανικό στους κατοίκους και τους επαγγελματίες της περιοχής.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Πυροσβεστικής, με τρία οχήματα και οκτώ πυροσβέστες, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχει και το ανακριτικό τμήμα της υπηρεσίας, το οποίο διερευνά τα ακριβή αίτια του περιστατικού, σύμφωνα με το Cretalive.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν εκδηλώθηκε πυρκαγιά, ωστόσο ένας άνθρωπος τραυματίστηκε ελαφρά στο χέρι και του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Έσπασαν τζάμια από την ισχύ του κρότου

Ο θόρυβος ήταν τόσο ισχυρός, ώστε προκάλεσε θραύση υαλοπινάκων σε κατοικίες και επιχειρήσεις της περιοχής, με τους κατοίκους να βγαίνουν έντρομοι στους δρόμους για να διαπιστώσουν τι είχε συμβεί.

Η οδός Θερίσσου βρίσκεται σε μία από τις πιο πυκνοκατοικημένες περιοχές του Ηρακλείου, γεγονός που ενέτεινε την ανησυχία, καθώς πολλοί αρχικά φοβήθηκαν ότι επρόκειτο για έκρηξη.

Οι Αρχές παραμένουν στο σημείο και ερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστά περισσότερα στοιχεία για τα αίτια που προκάλεσαν τον ισχυρό κρότο.