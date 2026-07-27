Ηράκλειο: Κρίσιμη αλλά σταθερή η κατάσταση του 2χρονου που ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις από πισίνα

Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση παραμένει η κατάσταση της υγείας του 2χρονου αγοριού, το οποίο ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα το περασμένο Σάββατο (25/07) στον Αποκόρωνα Χανίων.

Σύμφωνα με το Cretalive, το παιδί παραμένει διασωληνωμένο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων του ΠΑΓΝΗ, ενώ τα επόμενα 24ωρα θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμα, καθώς αναμένεται να αξιολογηθεί η νευρολογική του κατάσταση και τυχόν επιπτώσεις από την έλλειψη οξυγόνου.

Υπενθυμίζεται ότι το περιστατικό σημειώθηκε σε πισίνα βίλας στην περιοχή της Γεωργιούπολης, όταν, σύμφωνα με πληροφορίες, το μικρό παιδί διέφυγε για λίγο της προσοχής των γονιών του και βρέθηκε στο νερό.

Το αγοράκι εντόπισε η μητέρα του, η οποία το ανέσυρε από την πισίνα και του παρείχε άμεσα τις πρώτες βοήθειες, πραγματοποιώντας ΚΑΡΠΑ, καθώς είναι γιατρός.

Το παιδί, με καταγωγή από τη Γερμανία, μεταφέρθηκε αρχικά στο Νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου οι γιατροί έκριναν απαραίτητη τη διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου και συνεχίζει να νοσηλεύεται.