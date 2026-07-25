Κρήτη: Σε σοβαρή κατάσταση νήπιο που ανασύρθηκε λιπόθυμο από πισίνα

Σε σοβαρή κατάσταση στο νοσοκομείο Ρεθύμνου διακομίστηκε το μεσημέρι του Σαββάτου 25 Ιουλίου ένα ανήλικο παιδί από τη Γερμανία, που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από πισίνα, σε κατοικία στην περιοχή του Καβρού.



Αμέσως στο σημείο έφτασε το ΕΚΑΒ με τους διασώστες να επαναφέρουν το δίχρονο παιδί, το οποίο διακομίστηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, όπως μεταδίδει η ιστοσελίδα Cretalive news.



Το θετικό είναι ότι το παιδί αναπνέει μόνο του, δίχως μηχανική υποστήριξη, ωστόσο η κατάστασή του παραμένει σοβαρή και βρίσκεται υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.