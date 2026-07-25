Νέα στοιχεία για τη «Μαφία της Κρήτης»: Στο «μικροσκόπιο» και δημόσιοι λειτουργοί

Νέα δεδομένα έρχονται στο φως από τη συνεχιζόμενη έρευνα για τη λεγόμενη «Μαφία της Κρήτης», την εγκληματική οργάνωση που είχε εξαρθρωθεί τον Σεπτέμβριο του 2025 στα Χανιά.

Οι έρευνες των Αρχών αποκάλυψαν, σύμφωνα με την Αστυνομία, ένα ευρύτερο δίκτυο συνεργειών και διασυνδέσεων, στο οποίο φέρονται να εμπλέκονται όχι μόνο μέλη της εγκληματικής οργάνωσης, αλλά και πρόσωπα από θεσμικούς φορείς.

Στο πλαίσιο της νέας έρευνας, ταυτοποιήθηκαν ακόμη 20 άτομα που φέρονται να έχουν εμπλοκή στην υπόθεση, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται ένας ιατροδικαστής και ένας τοξικολόγος, οι οποίοι συνελήφθησαν για δωροληψία, σύμφωνα με την ertnews.

«Έφταναν μέχρι θεσμούς και δημόσιες υπηρεσίες»

Ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης, υποστράτηγος Γεώργιος Δούκης, έκανε λόγο για μια υπόθεση που ξεπερνά τα όρια μιας συνηθισμένης εγκληματικής ομάδας.

«Στο οργανωμένο έγκλημα δεν υπάρχει μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Κάτω από την επιφάνεια κρύβεται συχνά ένα δίκτυο συνεργειών και συμφερόντων που εκτείνεται πολύ πέρα από τους άμεσα εμπλεκόμενους», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Όπως έγινε γνωστό, η έρευνα αποκάλυψε ότι η οργάνωση φέρεται να είχε διεισδύσει σε κρίσιμες δομές και υπηρεσίες, με κάποιους δημόσιους λειτουργούς –μεταξύ αυτών και αστυνομικούς– να κατηγορούνται ότι παρείχαν πληροφορίες ή διευκολύνσεις προς όφελος της εγκληματικής ομάδας.

Στο επίκεντρο ιατροδικαστής και τοξικολόγος

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στον ρόλο του ιατροδικαστή και του τοξικολόγου, οι οποίοι, σύμφωνα με την Αστυνομία, φέρονται να εξέδιδαν ή να επιχειρούσαν να εκδώσουν επιστημονικά ατεκμηρίωτες ή ψευδείς γνωματεύσεις έναντι χρηματικών ανταλλαγμάτων.

Οι δύο κατηγορούμενοι φέρονται να εμπλέκονται σε συνολικά οκτώ περιπτώσεις δωροληψίας για τη σύνταξη εκθέσεων που θα μπορούσαν να επηρεάσουν ποινικές, αστικές ή ασφαλιστικές υποθέσεις. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι Αρχές έχουν συγκεντρώσει στοιχεία για χρηματισμό σε τέσσερις από τις οκτώ υποθέσεις, ενώ για τις υπόλοιπες αναμένεται περαιτέρω έλεγχος.

Οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα.

Ναρκωτικά, όπλα και εκβιασμοί στο νέο κύκλο ερευνών

Η συμπληρωματική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων αποκάλυψε, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., νέες δραστηριότητες της οργάνωσης. Μεταξύ άλλων, οι Αρχές αναφέρουν ότι ταυτοποιήθηκαν εκατοντάδες συναλλαγές διακίνησης ναρκωτικών, καθώς και δεκάδες περιπτώσεις αγοραπωλησίας όπλων και πυρομαχικών.

Παράλληλα, εξετάζονται υποθέσεις εκβιασμών, εμπρησμών, παράνομων καταπατήσεων και πιέσεων προς επιχειρηματίες και ιδιώτες.

«Καμία θέση δεν προσφέρει ασυλία»

Οι επικεφαλής της ΕΛ.ΑΣ. τόνισαν ότι η έρευνα συνεχίζεται και ότι η Δικαιοσύνη θα εξετάσει όλες τις πτυχές της υπόθεσης. «Ο νόμος εφαρμόζεται εξίσου για όλους, καμία θέση δεν προσφέρει ασυλία», υπογράμμισε ο υποστράτηγος Γεώργιος Δούκης, αναφερόμενος στην πορεία των ερευνών.