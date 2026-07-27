Βίντεο-ντοκουμέντα από τη δράση της «μαφίας των Χανίων» - Καλάσνικοφ, MP5 και δεσμίδες μετρητών

Βίντεο και φωτογραφίες από τη δράση της επονομαζόμενης «μαφίας των Χανίων» εξασφάλισε ο FLASH, σε συνέχεια της πρόσφατης εξιχνίασης υπόθεση εκβιασμών και αλλοίωσης εγγράφων με κατηγορούμενο μεταξύ άλλων ιατροδικαστή και τοξικολόγο.



Πρόκειται για συνέχεια της μεγάλης υπόθεσης - εγκληματικής οργάνωσης - που είχε εξιχνιάσει στα τέλη Αυγούστου 2025 η Διεύθυνση Αστυνομίας Χανίων, κατά τη διάρκεια της οποίας είχαν συλληφθεί 49 άτομα (σ.σ. δικογραφία για περισσότερους από 90) και είχαν κατασχεθεί πολεμικά όπλα, φυσίγγια, ναρκωτικά, μετρητά κ.ά.

Στο υλικό που εξασφάλισε ο FLASH διακρίνονται μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να προβαίνουν σε άσκοπους πυροβολισμούς στον αέρα, να επιδεικνύουν όπλα και μετρητά, να κανονίζουν παράνομες αγοραπωλησίες όπλων. Αίσθηση προκαλεί το γεγονός εκτός από πιστόλια, περίστροφα και καραμπίνες, στα βίντεο και τις φωτογραφίες υπάρχει πλήθος πολεμικών όπλων (Kalashnikov, MP5 κ.ά.).

Στις πρόσφατες δηλώσεις του, ο Γενικός Περιφερειακός Αστυνομικός Διευθυντής Κρήτης, υποστράτηγος Γεώργιος Δούκης, είχε πει μεταξύ άλλων ότι «η εξέλιξη μιας εκτεταμένης και σύνθετης αστυνομικής έρευνας για τη δράση εγκληματικής οργάνωσης, αποκάλυψε σοβαρές διασυνδέσεις που έφταναν έως εκπροσώπους θεσμικών φορέων και λειτουργών. Στο οργανωμένο έγκλημα δεν υπάρχει μόνο η κορυφή του παγόβουνου· κάτω από την επιφάνεια κρύβεται συχνά ένα δίκτυο συνεργειών και συμφερόντων που εκτείνεται πολύ πέρα από τους άμεσα εμπλεκόμενους».

Από την πλευρά του, ο Διευθυντής Διεύθυνσης Αστυνομίας Χανίων, ταξίαρχος Κανέλλος Νικολάου, σχολίασε: «Η οργάνωση είχε διεισδύσει και σε καίριες δομές και διωκτικές Αρχές. Ειδικότερα, κατέστη δυνατή η ταυτοποίηση της δράσης δημοσίων λειτουργών, όπως αστυνομικών και διοικητικών στελεχών δημοσίων οργανισμών, οι οποίοι ενεργώντας κατ’ εντολή της οργάνωσης διευκόλυναν και υποβοηθούσαν την τέλεση των εγκληματικών δραστηριοτήτων της».