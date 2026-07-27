Χανιά: Ελεύθερος με όρους ο τοξικολόγος που ελέγχεται για αμφισβητούμενες εκθέσεις

Με περιοριστικούς όρους και την υποχρέωση καταβολής χρηματικής εγγύησης αφέθηκε ελεύθερος μετά την απολογία του ο τοξικολόγος που βρίσκεται στο επίκεντρο έρευνας για εκθέσεις και γνωματεύσεις οι οποίες έχουν αμφισβητηθεί.

Η απόφαση ελήφθη με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα. Σύμφωνα με τον συνήγορό του, Μανόλη Σταθόπουλο, στον κατηγορούμενο επιβλήθηκε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, καθώς και εγγυοδοσία ύψους 30.000 ευρώ.

Ο δικηγόρος του δήλωσε ικανοποιημένος από την εξέλιξη της διαδικασίας, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση για τον εντολέα του.

Την ίδια ώρα, ο ιατροδικαστής που εμπλέκεται στην ίδια υπόθεση έλαβε προθεσμία προκειμένου να απολογηθεί αργά το απόγευμα της ίδιας ημέρας, μετά τις 19:00.

Οι Αρχές διερευνούν εάν οι δύο επιστήμονες προχώρησαν στην έκδοση γνωματεύσεων και βεβαιώσεων που ενδεχομένως χρησιμοποιήθηκαν για τη διευκόλυνση κατηγορουμένων σε δικαστικές υποθέσεις, με αντάλλαγμα οικονομικά οφέλη.

Στο πλαίσιο της έρευνας εξετάζονται όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, ενώ η Ελληνική Αστυνομία έχει ήδη ζητήσει την επανεξέταση συνολικά δέκα υποθέσεων, στις οποίες φέρεται να υπάρχουν σχετικές γνωματεύσεις.