«Μαφία των Χανίων»: Στο... μικροσκόπιο ο «μεσάζοντας» ανάμεσα σε δικηγόρους και τοξικολόγο

Στο επίκεντρο της ογκώδους δικογραφίας για τη φερόμενη εγκληματική οργάνωση με επίκεντρο τα Χανιά της Κρήτης βρίσκεται και ο άνθρωπος που, σύμφωνα με τις Αρχές, φέρεται να λειτουργούσε ως ενδιάμεσος ανάμεσα σε δικηγόρους και τον τοξικολόγο για υποθέσεις που αφορούσαν τοξικολογικές εξετάσεις και δειγματοληψίες.



Οι τηλεφωνικές συνομιλίες που έχουν καταγραφεί, σε συνδυασμό με την ένορκη εξέτασή του, περιγράφουν –κατά το περιεχόμενο της δικογραφίας– τον τρόπο με τον οποίο οργανώνονταν οι δειγματοληψίες, μεταφέρονταν τα δείγματα και διακινούνταν τα αποτελέσματα των εξετάσεων.

«Πάω πάντα εγώ ως υπεύθυνος για τις δειγματοληψίες»

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ένορκη εξέταση του φερόμενου ενδιάμεσου, στην οποία περιγράφει τον ρόλο που, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, είχε μετά τη συνταξιοδότηση του τοξικολόγου.



Χαρακτηριστικά αναφέρει: «Τον Αύγουστο του 2025 συνταξιοδοτήθηκε και εγώ συνέχισα να έχω εργασιακές σχέσεις μαζί του. Ρύθμιζα διάφορα θέματα σχετικά με τον ίδιο και με κάποιες τοξικολογικές εξετάσεις».



Σε άλλο σημείο της κατάθεσής του περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνταν, κατά τους ισχυρισμούς του, οι δειγματοληψίες: «Πάω πάντα εγώ ως υπεύθυνος για τις δειγματοληψίες, παίρνω δείγματα και τα φέρνω στο γραφείο για εξέταση. Κάποιες φορές ταχυδρομούν τις τρίχες με κούριερ για εξέταση».

Η υπόθεση της Κω

Την ίδια στιγμή ο φερόμενος ενδιάμεσος αναφέρεται και στην υπόθεση κρατουμένου στην Κω, υποστηρίζοντας ότι είχε προηγηθεί επικοινωνία με τη δικηγόρο για τη διαδικασία της δειγματοληψίας. Σύμφωνα με την κατάθεση του: «...συνεννοήθηκε μαζί της να στείλει με mail σε εμένα τη δειγματοληψία των τριχών, την οποία έκανε η ίδια, όπως της εξήγησε, και άφησε κενές τις υπογραφές για τον ενεργούντα τη δειγματοληψία και τον συμπαριστάμενο ιατρό».

«Το κόβουμε τιμολόγιο...»

Η περιγραφή αυτή παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς στη δικογραφία περιλαμβάνεται και τηλεφωνική συνομιλία ανάμεσα στον φερόμενο ενδιάμεσο και τη δικηγόρο.



Φερόμενος ενδιάμεσος: «Η δειγματοληψία πού έγινε;»

Δικηγόρος: «Η δειγματοληψία την έκανα εγώ... μόνη μου... στην Κω, στο κρατητήριο.»

Φερόμενος ενδιάμεσος: «Το κόβουμε σε σας. Τιμολόγιο.»

«Εγώ παίρνω την απάντηση και τη στέλνω στον δικηγόρο»

Παράλληλα, στην ένορκη εξέτασή του, ο φερόμενος ενδιάμεσος περιγράφει ακόμη τον τρόπο με τον οποίο, όπως ισχυρίζεται, παραδίδονταν τα αποτελέσματα των εξετάσεων. «Μόλις βγει το αποτέλεσμα, εγώ παίρνω την απάντηση και τη στέλνω στον δικηγόρο», αναφέρει συγκεκριμένα και προσθέτει: «Όλα τα οικονομικά τα συνεννοείται ο τοξικολόγος».

Οι συνομιλίες με τον τοξικολόγο

Επίσης, στην δικογραφία περιλαμβάνεται και η τηλεφωνική επικοινωνία μεταξύ του φερόμενου ενδιάμεσου και του τοξικολόγου, κατά την οποία οι δύο άνδρες συζητούν για υπόθεση τοξικολογικής εξέτασης. Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο φερόμενος ενδιάμεσος αναφέρεται στη διαχείριση των δειγμάτων τριχών, υποστηρίζοντας ότι στη συγκεκριμένη διαδικασία εμπλέκονται περισσότερα πρόσωπα.



Φερόμενος ενδιάμεσος: «...Επειδή εμπλέκονται πολλοί στο θέμα των τριχών... έχει πληρώσει... εντάξει, έχει πληρώσει».

Τοξικολόγος: «Λοιπόν... δεν εμπλέκονται πολλοί στο έγγραφο, το δικό σου...».

Ο φερόμενος ενδιάμεσος, ωστόσο, επιμένει: «Εμπλέκονται πολλοί! Όταν πιάνει την τέτοια, να τη φτιάξει η Μ., κοιτάζει τα...».

Τοξικολόγος: « ... σταμάτα! Εντάξει;».

Φερόμενος ενδιάμεσος: «Εγώ να σταματήσω;».