Μαφία των Χανίων: «Πώς να τη διώξω; Θα μας γ@@@σει» - Η 40χρονη στο επίκεντρο νέων αποκαλύψεων

Η γυναίκα, που σύμφωνα με τις Αρχές διατηρούσε σχέση με τον διαβόητο «Πατομπούκαλο», είναι εκείνη που με τις καταθέσεις της φέρεται να εμπλέκει, μεταξύ άλλων, εν ενεργεία αστυνομικό ως προμηθευτή ναρκωτικών της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης που συνδέεται με τη λεγόμενη «Μαφία των Χανίων».

Παράλληλα, είναι το πρόσωπο που κατήγγειλε ότι καθηγητής Τοξικολογίας του ΠΑΓΝΗ δωροδοκήθηκε. Σύμφωνα με όσα έχει καταθέσει, ο ίδιος ο «Πατομπούκαλος» της είχε εκμυστηρευτεί πως κατέβαλε 5.000 ευρώ στον συγκεκριμένο γιατρό, προκειμένου να εξαφανιστούν τα ίχνη κοκαΐνης που είχαν εντοπιστεί στο αίμα του μετά το θανατηφόρο τροχαίο στη Γογονή.

Ωστόσο, η συγκεκριμένη γυναίκα δεν είναι άγνωστη στις διωκτικές αρχές. Εδώ και χρόνια βρίσκεται στο μικροσκόπιο της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος, ενώ είναι επίσης γνωστή σε ζευγάρια που αναζητούσαν λύσεις μέσω προγραμμάτων παρένθετης μητρότητας, καθώς συγκαταλεγόταν στους πρώτους και πιο στενούς συνεργάτες του γιατρού-ιδιοκτήτη της επίμαχης κλινικής. Στην υπόθεση κατηγορείται ως το ένατο μέλος της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης, με τη δίκη να έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει τον Οκτώβριο στα Χανιά.

Ο «θολός» ρόλος της 40χρονης

Το zarpanews.gr αποκαλύπτει τον θολό ρόλο που φέρεται να έχει η 40χρονη Χανιώτισσα, η οποία με μια αναζήτηση στο διαδικτυο, εξακολουθεί να διαφημίζει τις υπηρεσίες της σε προγράμματα παρένθετης μητρότητας, παρότι είναι όχι μόνο ανειδίκευτη αλλά και υπόδικη, κατηγορούμενη και με περιοριστικούς όρους (απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, υποχρέωση εμφάνισης στην Υποδιεύθυνση Ασφαλείας Χανίων μία φορά κάθε μήνα, και χρηματική εγγύηση 7.000 ευρώ).

Από την ογκωδέστατη δικογραφία που οδηγείται επιτέλους στο ακροατήριο, 3 χρόνια μετά, η 40χρονη, εμφανίζεται ως πρόσωπο πολύ κοντά στον γιατρό, στον οποίο οφείλει προσωπική ευγνωμοσύνη επειδή την είχε βοηθήσει ιατρικά και κοινωνικά σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία.

Έκτοτε, προσελήφθη ως εντελώς ανειδίκευτη ναι μεν υπάλληλος της κλινικής, αλλά με ιδιαίτερα κομβικό ρόλο στην δράση της φερόμενης οργάνωσης, ενώ και της είχε γίνει και πρόταση να αναλάβει αναβαθμισμένο ρόλο, μετά την δρομολογημένη αναχώρηση του εμβρυολόγου και μίας άλλης κατηγορούμενης που συνέπεσε με τις συλλήψεις.

Η 40χρονη εμφανίζεται ως ιδαίτερα παρεμβατική αλλά και ανταγωνιστική με άλλες “μεσίτριες” και φέρεται να δημιουργεί προβλήματα στην λειτουργία της κλινικής – φερόμενης οργάνωσης ενώ χαρακτηστική είναι η συνομιλία γιατρού και εμβρυολόγου με τον δεύτερο να παρακαλάει τον πρώτο να την απολύσει και τον γιατρό – ιδιοκτήτη να απαντά: «Πώς να τη διώξω; Θα μας γ@@@σει και εμάς (εννοώντας προφανώς ότι θα αποκαλύψει την παράνομη δραστηριότητά τους και θα τους πάει στη φυλακή).

Στην πορεία του χρόνου όπως αποτυπώνεται στις καταγραφές από τις επισυνδέσεις, η 40χρονη απογοητευμένη και έντονα ενοχλημένη από τον παραγκωνισμό της στη δράση της οργάνωσης ήρθε σε ευθεία ρήξη με τον γιατρό στον οποίο τον Ιούνιο του 2023 λέει, αναφερόμενη σε άλλη «μεσίτρια» αλλοδαπή:

«Για αυτό έχεις τη βιζιτού που πουλάει κοπέλια στην κλινική; Για το καλό μου; … (…) εγώ θα ήμουν μια χαρά και εγώ στη θέση της αυτό ξέρω να πω!», αναφερομενη προφανώς στην τέταρτη κατηγορουμένη, εν γνώσει της μεσολάβησής της σε παράνομες υιοθεσίες, ενώ συνεχίζει, λέγοντας: «Λεν μπορώ να βλέπω την (4η κατηγορούμενη) κυρία κι εγώ να ζητιανεύω ψιλά… Από πού κι ως που να παίρνει αυτή τις μίξες μου ρε φίλε; Από που κι ως που; Αυτός είναι ο εκνευρισμός μου, για αυτό τα πήρα μαζί της, γιατί φτάσανε στα αυτιά μου τα χρήματα που έχει πάρει στο τελευταίο δίμηνο», επιβεβαιώνοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο το ίδιον οικονομικό όφελος που αποκόμιζε τόσο αυτή όσο και συγκατηγορούμενες της για την εξεύρεση δοτριών και παρένθετων γυναικών για λογαριασμό της κλινικής.

Σημειώνεται ότι η 4η κατηγορούμενη είναι αυτή που πιάστηκε στο αεροδρόμιο με αλλοδαπή λεχώνα και βρέφος ολίγων ημερών το οποιο οι Αρχές θεωρούν ότι προοριζόταν για παράνομη υιοθεσία.

Στο βούλευμα των χιλιάδων σελίδων, γίνεται εκτενής αναφορά σε συγκεκριμένα περιστατικά που θα εξετάσει το δικαστήριο.

Οι κατηγορίες

Η 40χρονη κατηγορείται για:

α) συγκρότηση και ένταξη ως μέλος σε εγκληματική οργάνωση που επιδιώκει την τέλεση περισσότερων κακουργημάτων

β) άμεση συνέργεια από κοινού και κατά μόνας, σε απάτη κατ’ εξακολούθηση με προξενηθείσα ζημία ιδιαίτερα μεγάλης αξίας,

γ) εμπορία ανθρώπων από κοινού, κατά συρροή και κατ’ εξακολούθηση, κατ’ επάγγελμα, διά της στρατολόγησης, μεταφοράς, παράνομης κατακράτησης και υπόθαλψης άλλου με σκοπό την εκμετάλλευσή του, που έγκειται στον πορισμό παρανόμου περιουσιακού οφέλους από την αφαίρεση κυττάρων και ιστών του σώματός του, εργασιακή εκμετάλλευση, σε αμφότερες τις περιπτώσεις με τη χρήση εξαναγκαστικών μέσων και δια της παράσυρσης του, εκμεταλλευομένη την ευάλωτη θέση του

δ) πώληση, προσφορά προς πώληση, μεσολάβηση σε πώληση γενετικού υλικού κατά παράβαση του άρθρ.8 ν. 3305/2005, από κοινού και κατ’ εξακολούθηση, από υπαίτιο που διαπράττει τις ως άνω πράξεις κατ’ επάγγελμα και κατά συνήθεια

ε) παραβάσεις σχετικά με την υιοθεσία ανηλίκου – μεσολάβηση σε υιοθεσία παιδιού, αποκομίζοντας η ιδία αθέμιτο όφελος, από κοινού, κατ’ επάγγελμα και στ) της συμμετοχής σε διαδικασία απόκτησης τέκνου μέσω παρένθετης μητρότητας χωρίς να τηρηθούν οι όροι των άρθρ. 1458 ΑΚ και 8 ν. 3089/2002, 13 ν. 3305/2005 κατά μόνας, από κοινού και κατ’ εξακολούθηση

5.000 ευρώ η «ταρίφα» για την τοξικολογική

Η ίδια σε πρόσφατη κατάθεσή της, τόνισε πως ο «Πατομπούκαλος» της ανάφερε ότι: «…Επειδή έπαιρνε κοκαΐνη και ήξερε ότι το δείγμα θα έβγαινε θετικό, φρόντισε να αλλοιώσει τα αποτελέσματα, δίνοντας το ποσό των 5.000€ σε κάποιον που δεν γνωρίζω. Το θυμάμαι χαρακτηριστικά γιατί με συνάντησε στα Περιβόλια, όταν βγήκε από το νοσοκομείο μετά το τροχαίο για το οποίο μιλάμε. Εκεί μου είπε ότι πλήρωσε για να αλλάξει τα αποτελέσματα και να βγουν αρνητικά, καθώς έκανε χρήση κοκαΐνης και πλέον έπρεπε να προσέχει για να μην μπει φυλακή. Ήταν σίγουρος ότι ένα θετικό αποτέλεσμα θα τον έστελνε φυλακή…» τόνισε.

Σημειωτέον ότι ο άνθρωπος αυτός έχει συλληφθεί 19 φορές για διακίνηση ναρκωτικών και συνεχίζει να έχει ευνοϊκη μεταχείριση από τα δικαστήρια προσκομίζοντας χαρτιά τοξικομανίας ενώ θεωρείται και ηθικός αυτουργός πίσω από την ανατίναξη οχημάτων σε σπίτι αστυνομικού.

H υπόθεσή του περιλαμβάνεται και στο σκέλος των ναρκωτικών της επονομαζόμενης «Μαφίας των Χανίων» υπόθεση για την οποία οι έρευνες συνεχίζονται και η τοπική ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. προανήγγειλε εξελίξεις.