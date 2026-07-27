Ηράκλειο: Ψαράς έπιασε λαγοκέφαλο μισού μέτρου σε παραλία με λουόμενους - Δείτε βίντεο

Έναν λαγοκέφαλο ασυνήθιστα μεγάλου μεγέθους έβγαλε από τη θάλασσα ερασιτέχνης ψαράς σε παραλία του Ηρακλείου, προκαλώντας ανησυχία για τη συνεχή παρουσία του επικίνδυνου είδους σε περιοχές όπου συγκεντρώνονται καθημερινά λουόμενοι, σύμφωνα με το nea kriti.

Το ψάρι αλιεύθηκε με καλάμι και, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε μήκος μεγαλύτερο από 50 εκατοστά, στοιχείο που μαρτυρά ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα ανεπτυγμένο δείγμα. Η καταγραφή του αποτελεί ακόμη μία ένδειξη ότι ο λαγοκέφαλος εξακολουθεί να εξαπλώνεται στις θαλάσσιες περιοχές της Κρήτης.

Neakriti

Ο λαγοκέφαλος θεωρείται ένα από τα πιο επικίνδυνα ξενικά είδη που έχουν εισβάλει στη Μεσόγειο. Περιέχει ισχυρή τοξίνη που καθιστά την κατανάλωσή του εξαιρετικά επικίνδυνη, ενώ τα δυνατά του σαγόνια μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές φθορές σε δίχτυα και αλιευτικό εξοπλισμό, αλλά και τραυματισμούς σε όποιον τον χειριστεί απρόσεκτα.

Η νέα εμφάνιση του τοξικού ψαριού επαναφέρει στο προσκήνιο τις προειδοποιήσεις των ειδικών, οι οποίοι καλούν τους αλιείς και τους πολίτες να αποφεύγουν κάθε επαφή με το συγκεκριμένο είδος και να ενημερώνουν τις αρμόδιες αρχές όταν το εντοπίζουν.