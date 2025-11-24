Ηράκλειο: Ταμπέλα έπεσε στο κεφάλι συνοδηγού μηχανής - Την έσωσε το κράνος

Ένα ατύχημα που λίγο έλειψε να αποβεί μοιραίο σημειώθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης και συγκεκριμένα στην περιοχή της Νέας Αλικαρνασσού.

Σύμφωνα με το patris, ταμπέλα που ενημερώνει για τα έργα που γίνονται στην περιοχή, παρασύρθηκε από τον αέρα και προσγειώθηκε στο κεφάλι γυναίκας που ήταν συνοδηγός μηχανής. H 29χρονη υπέστη κάταγμα στη μύτη αλλά απέφυγε τα χειρότερα καθώς φορούσε κράνος.

Σε κατάσταση σοκ μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Ο συνάδελφός της και οδηγός της μηχανής δεν τραυματίστηκε.



Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της Τροχαίας για την καταγραφή του περιστατικού.