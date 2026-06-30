Ισόβια στη μητέρα και τον πρώην σύντροφό της για ανθρωποκτονία από πρόθεση του 3χρονου Άγγελου

Την επιβολή ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον ποινών επέβαλε το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Ηρακλείου στους δράστες της δολοφονίας του 3χρονου Άγγελου ρίχνοντας αυλαία σε μια υπόθεση που συγκλόνισε το πανελλήνιο.

Ειδικότερα, σύμφωνα με τη Νέα Κρήτη, στην 27χρονη μητέρα επιβλήθηκε ποινή ισόβιας κάθειρξης και επιπλέον 23 ετών και 9 μηνών, ενώ στον 44χρονο πρώην σύντροφό της επιβλήθηκε επίσης ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 24 έτη και 3 μήνες.

Νωρίτερα, η εισαγγελέας της Έδρας είχε προτείνει την επιβολή της ποινής της ισόβιας κάθειρξης και για τους δύο καταδικασθέντες, για ανθρωποκτονία από πρόθεση.



Η εισαγγελέας είχε προτείνει επίσης ποινή πέντε ετών για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, δύο ετών για οπλοχρησία, καθώς και έναν χρόνο φυλάκισης και χρηματική ποινή 1.000 ευρώ για την οπλοκατοχή που αφορά το ξύλινο ρόπαλο.

Για την παράνομη κατοχή κυνηγετικού όπλου στο σπίτι είχε προτείνει ποινή ενός έτους και χρηματική ποινή 1.000 ευρώ, ενώ ειδικά για τον 44χρονο είχε ζητήσει επιπλέον έναν χρόνο φυλάκισης για συλλογή και καταγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.



Το δικαστήριο είχε προηγουμένως κρίνει ομόφωνα ενόχους την 27χρονη μητέρα και τον 44χρονο πρώην σύντροφό της για ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, καθώς και για πρόκληση κακώσεων και βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη κατά συναυτουργία.

Παράλληλα, οι δύο κρίθηκαν ένοχοι για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, οπλοχρησία και οπλοκατοχή για το ρόπαλο που εντοπίστηκε στο σπίτι, καθώς και για παράνομη κατοχή κυνηγετικού όπλου.



Ο 44χρονος κρίθηκε επιπλέον ένοχος για συλλογή και καταγραφή δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, ενώ αθωώθηκε για την κατηγορία της κατοχής ναρκωτικών ουσιών.



Το δικαστήριο απέρριψε τον ισχυρισμό περί μειωμένου καταλογισμού της 27χρονης μητέρας, καθώς και τα αιτήματα αναγνώρισης ελαφρυντικών και για τους δύο καταδικασθέντες.

Αντίθετα, το δικαστήριο αποφάσισε την αθώωση του βιολογικού πατέρα του παιδιού, ο οποίος κατηγορούνταν για κακοποίηση σε προγενέστερο χρόνο.