Ισπανία: Νέο κρούσμα χανταϊού σε επιβάτη του MV Hondius - Τι λένε οι αρχές

Ένας Ισπανός πολίτης, που ανήκει στην ομάδα των επιβατών του MV Hondius οι οποίοι τέθηκαν σε καραντίνα νωρίτερα μέσα στον μήνα, βρέθηκε θετικός στον χανταϊό, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Ισπανία.

Πρόκειται για το δεύτερο επιβεβαιωμένο κρούσμα μεταξύ των 14 Ισπανών που απομακρύνθηκαν από το πλοίο.

Το MV Hondius, στο οποίο επέβαιναν περίπου 150 επιβάτες και μέλη πληρώματος από 23 χώρες, είχε αναφέρει στον Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας στις 2 Μαΐου την ύπαρξη εστίας σοβαρής πνευμονικής νόσου.

Οι ισπανικές αρχές προχώρησαν στην αποβίβαση επιβατών στην Τενερίφη και στη συνέχεια σε καραντίνα όσων κρίθηκαν ύποπτα περιστατικά.

Μετά την επιβεβαίωση της λοίμωξης, ο ασθενής μεταφέρθηκε σε ειδική μονάδα απομόνωσης στο νοσοκομείο Gómez Ulla στη Μαδρίτη.

Το υπουργείο Υγείας διευκρίνισε ότι δεν υπάρχει αυξημένος κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό, καθώς το κρούσμα εντοπίστηκε σε άτομα που βρίσκονταν ήδη σε καραντίνα και υπό ιατρική παρακολούθηση.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ