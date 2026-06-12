Ισπανία: Βρέφος 6 μηνών βρέθηκε θετικό σε κοκαΐνη - Οι γονείς το άφησαν μόνο για να πάνε σε πάρτυ

Στη σύλληψη ενός ζευγαριού Βρετανών προχώρησαν οι ισπανικές αρχές στην Κόστα ντελ Σολ, στη νότια Ισπανία, καθώς φέρονται να εγκατέλειψαν τα τρία ανήλικα παιδιά τους σε δωμάτιο ξενοδοχείου προκειμένου να πάνε σε πάρτι.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην κοινή γνώμη, ενώ λαμβάνει ακόμη πιο σοβαρές διαστάσεις, όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα της Daily Mail, σύμφωνα με τις οποίες το μικρότερο παιδί της οικογένειας, ένα βρέφος μόλις έξι μηνών, βρέθηκε θετικό στην κοκαΐνη κατά τη διάρκεια ιατρικών εξετάσεων.

Το μεγαλύτερο παιδί φρόντιζε τα αδέλφια του

Οι αστυνομικές αρχές επιβεβαίωσαν τη σύλληψη ενός 41χρονου άνδρα και μίας 28χρονης γυναίκας, οι οποίοι αντιμετωπίζουν κατηγορίες για εγκατάλειψη ανηλίκων. Τα τρία παιδιά τους, ηλικίας έξι μηνών, δύο και τεσσάρων ετών, εντοπίστηκαν χωρίς την παρουσία ενηλίκου σε δωμάτιο ξενοδοχείου στη Μπεναλμάδενα, έναν από τους πλέον δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς της Κόστα ντελ Σολ, κοντά στη Μάλαγα.

Σύμφωνα με ισπανικά δημοσιεύματα, οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο βρέθηκαν αντιμέτωποι με μια ιδιαίτερα ανησυχητική εικόνα. Το δωμάτιο φέρεται να ήταν σε κατάσταση ακαταστασίας, ενώ το μεγαλύτερο από τα τρία παιδιά είχε αναλάβει να φροντίζει τα δύο μικρότερα αδέλφια του.

Στο νοσοκομείο τα παιδιά – Ανέλαβαν οι κοινωνικές υπηρεσίες

Μετά τον εντοπισμό τους, τα τρία παιδιά μεταφέρθηκαν σε παιδιατρικό νοσοκομείο της Μάλαγα για προληπτικές εξετάσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί η κατάσταση της υγείας τους.

Παράλληλα, η περιφερειακή κυβέρνηση της Ανδαλουσίας ενεργοποίησε τις κοινωνικές υπηρεσίες, οι οποίες ανέλαβαν προσωρινά την επιμέλεια των ανηλίκων μέχρι να ξεκαθαρίσει πλήρως η υπόθεση.

Εκπρόσωπος της ισπανικής αστυνομίας επιβεβαίωσε τις συλλήψεις των δύο γονέων, ωστόσο απέφυγε να σχολιάσει τις πληροφορίες που αφορούν το βρέφος και το φερόμενο θετικό δείγμα κοκαΐνης, επισημαίνοντας ότι η έρευνα βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη.

Ενώπιον δικαστή το ζευγάρι

Μέχρι στιγμής παραμένει άγνωστο εάν οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη του ζευγαριού κατά την επιστροφή του στο ξενοδοχείο ή εάν το εντόπισαν ενώ βρισκόταν ακόμη εκτός του καταλύματος.

Οι δύο συλληφθέντες αναμένεται να οδηγηθούν τις επόμενες ώρες ενώπιον δικαστικής αρχής, η οποία θα αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική τους μεταχείριση και το ενδεχόμενο επιβολής περιοριστικών όρων ή προσωρινής κράτησης μέχρι την ολοκλήρωση της δικαστικής διερεύνησης της υπόθεσης.