Ιταλία: Δικαστήριο αναγνώρισε παιδί με τρεις γονείς - Αντιδράσεις για την ιστορική απόφαση

Μια ιστορική δικαστική απόφαση στην Ιταλία έχει προκαλέσει έντονες πολιτικές και κοινωνικές αντιδράσεις, καθώς για πρώτη φορά αναγνωρίστηκαν νομικά τρεις γονείς για ένα παιδί: δύο πατέρες και μία μητέρα.

Η υπόθεση αφορά ένα 4χρονο αγόρι που γεννήθηκε στη Γερμανία και ζει εκεί μαζί με δύο παντρεμένους άνδρες, εκ των οποίων ο ένας είναι ο βιολογικός πατέρας του παιδιού. Η σύλληψη έγινε με τη βοήθεια γυναίκας φίλης του ζευγαριού, η οποία είναι επίσης νομικά αναγνωρισμένη ως μητέρα.

Η απόφαση του εφετείου του Μπάρι θεωρείται ορόσημο για το οικογενειακό δίκαιο στην Ιταλία και έρχεται σε μια περίοδο έντονης συζήτησης γύρω από τα δικαιώματα των ομόφυλων ζευγαριών και την παρένθετη μητρότητα.

Πώς ξεκίνησε η υπόθεση

Ο δεύτερος πατέρας του παιδιού, που διαθέτει ιταλική και γερμανική υπηκοότητα, είχε ήδη υιοθετήσει το παιδί σύμφωνα με τη γερμανική νομοθεσία. Στη συνέχεια επιχείρησε να αναγνωριστεί η υιοθεσία και στην Ιταλία.

Ωστόσο, το αίτημά του απορρίφθηκε αρχικά από τοπική ιταλική αρχή, καθώς υπήρξαν υποψίες ότι το παιδί είχε γεννηθεί μέσω παρένθετης μητρότητας στο εξωτερικό - πρακτική που η συντηρητική κυβέρνηση της Ιταλίας έχει ποινικοποιήσει.

Το δικαστήριο του Μπάρι ανέτρεψε τελικά την απόφαση, κρίνοντας ότι δεν υπήρξε συμφωνία παρένθετης μητρότητας και ότι πρόκειται για περίπτωση τριών ανθρώπων που επιθυμούν από κοινού να αναλάβουν τον γονεϊκό ρόλο.

«Δεν υπήρξε καμία μυστική συμφωνία παρένθετης μητρότητας. Πρόκειται για τρεις ανθρώπους που θέλουν όλοι να είναι γονείς αυτού του παιδιού και το δικαστήριο το αναγνώρισε», δήλωσε στο Reuters η δικηγόρος του ενός πατέρα, Πασκουά Μανφρέντι.

Τι σημαίνει η απόφαση για την Ιταλία

Η απόφαση, η οποία είναι πλέον τελεσίδικη, σημαίνει ότι η Ιταλία αναγνωρίζει επισήμως πως το παιδί έχει δύο νόμιμους πατέρες και μία μητέρα, όπως ήδη ίσχυε στη Γερμανία.

Η υπόθεση επανέφερε στο προσκήνιο τη συζήτηση για τα δικαιώματα των ΛΟΑΤΚΙ+ οικογενειών στην Ιταλία, δέκα χρόνια μετά τη νομιμοποίηση των συμφώνων συμβίωσης για ομόφυλα ζευγάρια από το ιταλικό κοινοβούλιο.

Παρά το γεγονός ότι η Ιταλία έχει κάνει βήματα αναγνώρισης των δικαιωμάτων των ομόφυλων ζευγαριών, παραμένει μία από τις πιο συντηρητικές χώρες της Δυτικής Ευρώπης σε ζητήματα οικογενειακού δικαίου και τεκνοθεσίας.

Οι αντιδράσεις των συντηρητικών οργανώσεων

Η απόφαση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις από καθολικές και συντηρητικές οργανώσεις.

Η ομάδα Pro Vita & Famiglia, που υπερασπίζεται τις λεγόμενες «παραδοσιακές οικογενειακές αξίες», καταδίκασε την απόφαση, υποστηρίζοντας ότι η νομική αναγνώριση των ομόφυλων ενώσεων έχει «ανατρέψει το οικογενειακό δίκαιο» και εκθέτει τα παιδιά σε «κοινωνικά και ιδεολογικά πειράματα».

Η υπόθεση αναμένεται να τροφοδοτήσει νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης στην Ιταλία γύρω από τα δικαιώματα των οικογενειών με ομόφυλους γονείς, αλλά και τα όρια της νομοθεσίας για την αναγνώριση γονεϊκότητας.

