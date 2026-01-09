«Ήταν χάλια, αιμορραγούσε»: Τι είπε ο πατέρας της 16χρονης που τραυματίστηκε από σταυρό φαρμακείου

Σε θρίλερ εξελίχθηκε η βόλτα μιας 16χρονης στην Κυψέλη το μεσημέρι της Πέμπτης (8/1), όταν μια πινακίδα φαρμακείου έπεσε στο κεφάλι της, τραυματίζοντάς την σοβαρά.

Η ανήλικη μαθήτρια, μόλις είχε σχολάσει και περπατούσε στην οδό Πατησίων, χτυπήθηκε από την κολώνα που κρατούσε τον σταυρό του φαρμακείου. Η πτώση της προκάλεσε σοβαρό τραύμα στο κρανίο και ακατάσχετη αιμορραγία.

Ο πατέρας της περιέγραψε στο mega τον τρόμο που έζησε βλέποντας την κόρη του μέσα στα αίματα: «Με πήραν και μου είπαν ότι η κόρη σου είναι στον δρόμο και έχει χτυπήσει… Ήταν χάλια. Όλο αίματα», είπε.

Η κολώνα φέρεται να αποκολλήθηκε λόγω των θυελλωδών ανέμων και πάνω της ήταν δεμένες δύο πινακίδες, ο σταυρός φαρμακείου και η ταμπέλα καφετέριας. Σε δευτερόλεπτα η 16χρονη βρέθηκε στο έδαφος.

Ο πατέρας εξήγησε ότι ένας φαρμακοποιός βοήθησε προσωρινά να σταματήσει η αιμορραγία μέχρι να φτάσει το ασθενοφόρο. Η κοπέλα μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο ΚΑΤ, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και πλέον επικοινωνεί κανονικά.

«Τώρα μιλάει, είναι καλά. Θα κάνουν ξανά αξονική για να δουν πώς είναι. Το χτύπημα ήταν πολύ δυνατό», πρόσθεσε ο πατέρας της.

Κάτοικοι της περιοχής αναφέρουν ότι ο στύλος ήταν παλιός και σε κακή κατάσταση, γεγονός που πιθανότατα συνέβαλε στο ατύχημα.