Josephine για Νίνο: «Εγώ έφταιξα για τον χωρισμό μας, εγώ έκανα το πρώτο βήμα για να τα ξαναβρούμε»

«Όταν ο Νίνο μου έβαλε το τραγούδι «Τι κάνεις;» ήμασταν στο σπίτι. Συγκινήθηκα όταν το άκουσα γιατί ήταν η ιστορία μας. Το άκουσα μέσα από την ψυχή του, ήταν ακριβώς αυτό που ζήσαμε. Και μου λέει: θα το πεις, λέω ναι και έτσι έγινε το ντουέτο». Η Josephine αποκάλυψε στο «Πρωινό» το παρασκήνιο πίσω από το τραγούδι της με τον Νίνο, που γράφτηκε στην καραντίνα, αλλά και το πώς έγινε η επανασύνδεσή τους.

«Μην με βλέπεις έτσι ήρεμη. Έχω και εγώ τα δικά μου, είμαι και εγώ δύσκολη. Η αλήθεια είναι ότι έφταιξα στον χωρισμό μας. Ήταν κάποια πράγματα που δεν τα βρίσκαμε… Έκανα ψυχανάλυση. Είμαι ένας άνθρωπος που δούλευα πάρα πολύ και ήμουν λίγο απότομη, είχα διάφορα δικά μου. Έκατσα και τα βρήκα λίγο με τον εαυτό μου. Εκείνος είναι πιο νορμάλ πεθαίνεις! Είναι ένας ήσυχος άνθρωπος. Πέρασε ένα διάστημα και επειδή δεν προχώρησε κανένας από τους δυο μας, ούτε ραντεβού ούτε τίποτα, τον σκεφτόμουν, τον ήθελα. Μείναμε χώρια οκτώ μήνες. Δεν έφυγε από το μυαλό μου ποτέ. Πάντως αν είχαμε κάνει κάτι δεν θα είχε και νόημα να τα ξαναβρούμε».

«Είμαστε φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον»

«Εγώ έκανα το πρώτο βήμα για να τα ξαναβρούμε. Χωρίσαμε τον Αύγουστο και έκανα την προσπάθεια το Πάσχα. Στην αρχή δεν μου μιλούσε, τον είχα στενοχωρήσει. Είμαι της άποψης ότι άμα αγαπάς και θες κάτι πραγματικά και υπάρχει καθαρός ουρανός, κάνεις την προσπάθεια σου και φτιάχνουν τα πράγματα. Έκανα πολλές προσπάθειες να τον κατακτήσω. Του έλεγα δεν έχει γίνει κάτι, έχω αλλάξει.

Όταν τον συνάντησα για πρώτη φορά μετά τον χωρισμό μας, ήταν επεισοδιακό. Έμαθα ότι ήταν σε μια πλατεία, πήγα και τον βρήκα και του είπα: είμαστε φτιαγμένοι ο ένας για τον άλλον». Όταν τον βλέπω είναι σαν να βλέπω το άλλο μου μισό. Από κει αρχίσαμε και ξαναβλεπόμασταν. Ήμασταν μαζί για δύο χρόνια, χωρίσαμε για 8 μήνες και είμαστε ξανά μαζί από τον Αύγουστο. Συγκατοικούμε. Έχω γνωρίσει τα παιδιά του. Έχουμε πολύ καλές σχέσεις. Έχει δύο τρομερά παιδιά και είναι ένας πολύ καλός μπαμπάς. Δεν ξέρω αν θα παντρευτούμε, δεν είναι κάτι που σκέφτομαι. Θα ήθελα κάποια στιγμή να κάνω παιδάκια».