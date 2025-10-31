Καλαμάτα: Ανατριχιαστικό βίντεο με το μαρτύριο του 76χρονου - Ζήτησε να πυροβολήσουν το ροτβάιλερ

Σε βαριά κατάσταση νοσηλεύεται ο 76χρονος μετά την επίθεση που δέχτηκε από ροτβάιλερ στην Καλαμάτα. Βίντεο ντοκουμέντο αποτυπώνει την αγριότητα με την οποία το σκυλί επιτέθηκε στον ιδιοκτήτη του.

Ο 76χρονος πήγε, όπως συνήθιζε, το μεσημέρι της Παρασκευής λίγο μετά τη μια, να φροντίσει τον σκύλο, όταν το ζώο άρχισε να του επιτίθεται. Η επίθεση από το ρότβαιλερ έγινε αντιληπτή σχεδόν 45 λεπτά μετά από μία γειτόνισσα, η οποία κάλεσε αμέσως το ΕΚΑΒ.

Το ΕΚΑΒ έφτασε στο σημείο, ωστόσο δεν μπορούσε να ηρεμήσει τον σκύλο που συνέχισε να δαγκώνει με μανία τον ηλικιωμένο και να τον σέρνει στο έδαφος. Παράλληλα, κλήθηκε και η ΟΠΚΕ, με έναν άνδρα από την ομάδα της ΕΛΑΣ να αναγκάζεται να πυροβολήσει τον σκύλο προκειμένου να σώσει τον ηλικιωμένο από τα δόντια του ροτβάιλερ.

Μάλιστα, σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, ο ίδιος ο 76χρονος ζήτησε από τους αστυνομικούς να κάνουν ό,τι μπορούν για να τον σώσουν. Ως εκ τούτου δεν διώκεται και ποινικά ο αστυνομικός.

Μέχρι αυτή την ώρα οι γιατροί δίνουν μάχη για να αποκαταστήσουν τα βαριά τραύματα που φέρει ο 76χρονος, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες το ρότβαιλερ ήταν δικό του και φυλασσόταν σε ιδιόκτητο κατάστημα (καφετέρια) της οικογένειας, το οποίο όμως δεν λειτουργούσε αυτή την περίοδο.