Ροτβάιλερ τραυμάτισε σοβαρά άνδρα στην Καλαμάτα - Αστυνομικός πυροβόλησε τον σκύλο για να τον σώσει

Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται ένας άνδρας στο νοσοκομείο της Καλαμάτας, μετά από άγρια επίθεση που δέχθηκε από σκύλο ράτσας ροτβάιλερ στο κέντρο της πόλης.

Μετά τη μανιασμένη επίθεση που δέχθηκε από το σκυλί, ο 76χρονος άνδρας χρειάστηκε να μεταφερθεί εσπευσμένα στο νοσοκομείο, καθώς η αγριότητα ήταν τέτοια που έβαλε σε κίνδυνο τη ζωή του.



Νωρίς το απόγευμα της Παρασκευής 31 Οκτωβρίου 2025, σοκαρισμένοι οι κάτοικοι της Καλαμάτας είδαν έναν άνδρα να δέχεται άγρια επίθεση από ένα ροτβάιλερ, ενώ καθόταν σε καφενείο της περιοχής. Ήταν τέτοια η μανία του σκυλιού, που χρειάστηκε να κληθεί ακόμη και μονάδα της ΟΠΚΕ, προκειμένου να γλιτώσει τον άνδρα, καθώς οι αστυνομικοί που πρώτοι έσπευσαν στο σημείο, δεν κατάφεραν να τον σώσουν από τα δόντια του.



Ενώ το σκυλί συνέχιζε να δαγκώνει μανιασμένα τον άνδρα και κανείς δεν μπορούσε να τον απομακρύνει, καθώς το ζώο ήταν εκτός ελέγχου, ένας αστυνομικός αναγκάστηκε να κάνει χρήση του υπηρεσιακού του όπλου. Πυροβόλησε και σκότωσε το σκυλί και μόνο τότε κατάφεραν οι αστυνομικοί να απομακρύνουν τον βαριά τραυματισμένο άνδρα.



Ο αστυνομικός δεν αναμένεται να έχει νομικές κυρώσεις για τον θάνατο του ζώου, καθώς λειτούργησε βάσει πρωτοκόλλου, ενώ μένει να διευκρινιστεί αν ο άνδρας που δέχθηκε την επίθεση ήταν ο ιδιοκτήτης του σκύλου.