Στιγμές τρόμου για 14χρονη στη Θεσσαλονίκη: Της επιτέθηκε αγέλη σκύλων - «Ζούμε με φόβο» λένε κάτοικοι

Στιγμές τρόμου έζησε ένα 14χρονο κοριτσάκι στην Πυλαία Θεσσαλονίκης, όταν άρχισε να την κυνηγά αγέλη αδέσποτων σκύλων.

Όλα συνέβησαν το βράδυ της Δευτέρας και ενώ η 14χρονη περπατούσε αμέριμνη στον Κήπο Καλού. Ξαφνικά και χωρίς να προκαλέσει τα σκυλιά, εκείνα άρχισαν να την κυνηγούν. Μάλιστα η μητέρα της έκανε λόγο για μια αγέλη πέντε-έξι σκύλων. Τότε το κορίτσι πανικόβλητο άρχισε να τρέχει προκειμένου να γλιτώσει. Ευτυχώς κάποιοι θαμώνες κοντινού μπαρ άκουσαν τις κραυγές της, βγήκαν έξω και κατάφεραν να απομακρύνουν τα ζώα, σώζοντάς την από τα χειρότερα.

«Η κόρη μου, μου είπε ότι πριν από 2 μέρες, το βράδυ που γυρνούσε από την έξοδό της, εκεί που περπατούσε, άρχισαν να την κυνηγούν 5-6 σκυλιά. Το παιδί φοβήθηκε, άρχισε να φωνάζει και να τρέχει. Την είδαν κάποιοι θαμώνες ενός μαγαζιού, βγήκαν έξω και έδιωξαν τα σκυλιά. Είναι κατοικημένη περιοχή και σε κεντρικό σημείο», είπε αρχικά η μητέρα της 14χρονης.

Κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για επανειλημμένες επιθέσεις από την ίδια ομάδα αδέσποτων σκύλων, ενώ αρκετοί δηλώνουν ότι αποφεύγουν να κυκλοφορούν τη νύχτα ή αφήνουν τα παιδιά τους ασυνόδευτα. Παράλληλα, ζητούν από τον Δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη και τις αρμόδιες υπηρεσίες να προχωρήσουν άμεσα σε περισυλλογή και μέτρα προστασίας, ώστε να αποφευχθούν νέα περιστατικά.

«Ακούω συνέχεια για αυτά τα σκυλιά. Στις ιστοσελίδες της Πυλαίας γίνεται χαμός με αυτό το θέμα. Έχει φτάσει το θέμα μέχρι την Καλαμαριά. Ο Δήμος έχει ενημερωθεί άπειρες φορές από όσο ξέρω, είχα στείλει παλαιότερα ένα email λόγω του ότι η ίδια αγέλη επιτέθηκε σε φίλη της μεγάλης μου κόρης», συνέχισε η ίδια.

Το ζήτημα των αδέσποτων σκύλων στη Θεσσαλονίκη έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία το τελευταίο διάστημα, καθώς παρόμοιες επιθέσεις έχουν καταγραφεί και σε άλλες περιοχές.