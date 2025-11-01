Καλαμάτα: Μάχη για τη ζωή του δίνει ο ηλικιωμένος μετά την επίθεση του ροτβάιλερ

Διασωληνωμέμος στο νοσοκομείο ΚΑΤ βρίσκεται ο 76χρονος που φέρει σοβαρά τραύματα μετά από επίθεση που δέχθηκε στην Καλαμάτα από τον σκύλο του την Παρασκευή (31/10).

Σύμφωνα με τις νεότερες πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας του άνδρα χαρακτηρίζεται κρίσιμη, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, οι διασώστες χρειάστηκαν σχεδόν μία ώρα για να καταφέρουν να τον απελευθερώσουν από το ζώο.

Όπως έγινε γνωστό, ο 76χρονος άνδρας, ο σκύλος ράτσας ροτβάιλερ του επιτέθηκε προκαλώντας του βαρύτατα τραύματα.

Η οικογένεια του 76χρονου δηλώνει ότι είχε στην κατοχή της το συγκεκριμένο σκύλο για περισσότερα από 10 χρόνια και ήταν αιφνίδια η επίθεση. Ωστόσο, υπάρχουν πληροφορίες ότι ο σκύλος δεν είχε τη φροντίδα που έπρεπε ενώ άλλες αναφορές κάνουν λόγο πως ο άνδρας ήταν κακοποιητικός με το ζώο.

Το χρονικό της επίθεσης

Ήταν λίγο μετά τη μία το μεσημέρι όταν μια γυναίκα τηλεφώνησε στην Αστυνομία και ενημέρωσε, πως ένας σκύλος δαγκώνει με αγριότητα έναν άνθρωπο.

Άμεσα στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως οι διασώστες δεν μπορούσαν να απομακρύνουν το Ροτβάιλερ από τον 76χρονο. Στη συνέχεια έφτασαν αστυνομικοί της ΟΠΚΕ, όμως ούτε αυτοί μπορούσαν να απομακρύνουν τον αγριεμένο σκύλο πάνω από τον άνθρωπο.

Ο 76χρονος προέτρεψε τους αστυνομικούς να πυροβολήσουν τον σκύλο και τότε ένας αστυνομικός άνοιξε πυρ και θανάτωσε το ζώο.