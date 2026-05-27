Καλλιάνος: «Δεν έχω να πάω πουθενά» - Διαψεύδει τα σενάρια για κόμμα Σαμαρά

Σενάρια περί ένταξης του σε ενδεχόμενο νέο πολιτικό σχηματισμό του Αντώνη Σαμαρά διαψεύδει ο μετεωρολόγος και βουλευτής Γιάννης Καλλιάνος, με ανάρτησή του στα social media.

Ο ίδιος ξεκαθαρίζει πως δεν έχει καμία πρόθεση πολιτικής μετακίνησης, σημειώνοντας:

«Τον κ. Σαμαρά, ως πρώην Πρωθυπουργό, τον σέβομαι απολύτως. Από εκεί και πέρα όμως, εγώ δεν έχω να πάω πουθενά».

Ο Γιάννης Καλλιάνος τόνισε ότι πορεύεται διαχρονικά με σταθερές θέσεις και χωρίς κινήσεις εντυπωσιασμού, υπογραμμίζοντας πως στόχος του είναι να παραμένει χρήσιμος στην κοινωνία και στους πολίτες που τον εμπιστεύτηκαν.

Παράλληλα, υπογράμμισε πως δεν πιστεύει σε λογικές εσωκομματικών διχασμών, αλλά στην ενότητα και τη σύνθεση, επισημαίνοντας ότι οι πολίτες περιμένουν «λύσεις και ουσία, όχι σενάρια».

Κλείνοντας, αναφέρθηκε και σε προηγούμενες εκλογικές αναμετρήσεις, σημειώνοντας ότι έχει δεχθεί στο παρελθόν «κατασκευασμένες ειδήσεις», τις οποίες, όπως είπε, οι πολίτες απάντησαν με την ψήφο τους.