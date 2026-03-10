Κάνναβη και σεξ: Τι δείχνει νέα έρευνα για ευχαρίστηση και άγχος

Η χρήση κάνναβης συνδέεται συχνά με την ευχαρίστηση ή τη χαλάρωση, όμως για αρκετούς νέους φαίνεται ότι παίζει ρόλο και στη σεξουαλική εμπειρία. Μια νέα έρευνα δείχνει ότι κάποιοι άνθρωποι επιλέγουν να τη χρησιμοποιούν πριν ή κατά τη διάρκεια της σεξουαλικής επαφής. Τα ευρήματα υποδηλώνουν ότι, πέρα από τους πιθανούς κινδύνους, που είναι συχνό αντικείμενο συζήτησης, η κάνναβη συνδέεται για πολλούς με την αναζήτηση ευχαρίστησης, τη μείωση του άγχους και τη διαχείριση κοινωνικών προσδοκιών γύρω από το φύλο και τη σεξουαλικότητα.

Η μελέτη, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό The Journal of Sex Research, επιχειρεί να καλύψει ένα κενό: αν και η κάνναβη είναι η δεύτερη πιο συχνά χρησιμοποιούμενη ουσία κατά τη διάρκεια του σεξ μετά το αλκοόλ, η επιστημονική έρευνα γύρω από το θέμα παραμένει περιορισμένη.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Για να διερευνήσουν το ζήτημα σε μεγαλύτερο βάθος, οι ερευνητές πραγματοποίησαν συνεντεύξεις με 27 νέους ηλικίας 18 έως 24 ετών στον Καναδά. Όλοι είχαν χρησιμοποιήσει κάνναβη τουλάχιστον μία φορά μέσα στον τελευταίο χρόνο πριν από ή κατά τη διάρκεια σεξουαλικής επαφής. Το δείγμα περιλάμβανε άτομα διαφορετικών ταυτοτήτων φύλου, μεταξύ των οποίων άνδρες και γυναίκες, τρανς άνδρες, αλλά και άτομα που αυτοπροσδιορίζονται ως non-binary ή queer. Οι συνεντεύξεις κράτησαν από μία έως δυόμισι ώρες και επέτρεψαν στους συμμετέχοντες να μιλήσουν ανοιχτά για τις εμπειρίες και τα συναισθήματά τους.

Οι λόγοι χρήσης κάνναβης

Η ανάλυση των απαντήσεων ανέδειξε τρεις βασικούς λόγους για τους οποίους οι συμμετέχοντες συνδύαζαν την κάνναβη με το σεξ. Ο πρώτος σχετίζεται με την ενίσχυση της ίδιας της σεξουαλικής εμπειρίας. Πολλοί περιέγραψαν ότι η ουσία φαίνεται να εντείνει τις αισθήσεις του σώματος, κάνοντας την αφή ή τη σωματική επαφή πιο έντονη και ευχάριστη. Κάποιοι μάλιστα ανέφεραν ότι η εμπειρία δημιουργεί ένα αίσθημα μεγαλύτερης οικειότητας, σαν να μοιράζονται με τον σύντροφό τους μια «φούσκα» απομονωμένη από την καθημερινότητα.

Για ορισμένους συμμετέχοντες, η κάνναβη φάνηκε επίσης να επηρεάζει την αυτοπεποίθηση και τη σεξουαλική λειτουργία. Οι άνδρες ανέφεραν συχνότερα ότι τη χρησιμοποιούν για να νιώσουν περισσότερη ενέργεια ή αυτοπεποίθηση, κάτι που συνδέεται και με τις κοινωνικές προσδοκίες για την «απόδοση» τους στο σεξ. Από την άλλη πλευρά, τρανς άνδρες δήλωσαν ότι η χρήση κάνναβης τους βοηθά να βιώνουν πιο αυθόρμητη επιθυμία, χωρίς να σκέφτονται υπερβολικά το σώμα τους ή την εικόνα τους.

Ο δεύτερος βασικός λόγος αφορά τη μείωση ψυχολογικών εμποδίων που συχνά συνοδεύουν τη σεξουαλική επαφή. Πολλοί συμμετέχοντες περιέγραψαν την κάνναβη ως έναν τρόπο να χαλαρώνουν και να απομακρύνουν σκέψεις που προκαλούν άγχος. Ειδικά γυναίκες ανέφεραν ότι η ουσία τις βοηθά να σταματήσουν την υπερανάλυση της στιγμής ή τις ανησυχίες για την καθημερινότητα, επιτρέποντάς τους να επικεντρωθούν περισσότερο στην εμπειρία.

Πολλές γυναίκες δήλωσαν ότι με τη χρήση κάνναβης αισθάνονται λιγότερη αμηχανία για το σώμα τους και λιγότερη πίεση να φαίνονται «τέλειες» στα μάτια του συντρόφου τους. Αντίστοιχα, για ορισμένα τρανς άτομα η ουσία λειτούργησε ως τρόπος να μειωθεί η ένταση που προκαλεί η δυσφορία φύλου, δηλαδή το ψυχολογικό στρες που μπορεί να προκύπτει όταν το σώμα δεν ανταποκρίνεται στην ταυτότητα φύλου του ατόμου.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, όμως, η χρήση κάνναβης συνδέθηκε και με πιο σύνθετες εμπειρίες. Κάποιοι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι την χρησιμοποιούν για να αποστασιοποιηθούν συναισθηματικά όταν κάνουν σεξ χωρίς να το επιθυμούν ιδιαίτερα, για παράδειγμα για να ικανοποιήσουν τον σύντροφό τους. Άτομα με τραυματικές εμπειρίες στο παρελθόν ή εργαζόμενοι στο σεξ δήλωσαν επίσης ότι η ουσία μπορεί να λειτουργήσει ως τρόπος ψυχολογικής αποστασιοποίησης από την πράξη.

Ο τρίτος παράγοντας που προέκυψε από τη μελέτη αφορά πιο πρακτικούς ή περιστασιακούς λόγους. Για αρκετούς τακτικούς χρήστες, ο συνδυασμός κάνναβης και σεξ δεν αποτελεί απαραίτητα μια συνειδητή επιλογή για να αλλάξει η εμπειρία. Επειδή η χρήση της ουσίας είναι ήδη μέρος της καθημερινότητας ή της κοινωνικής τους ζωής, συμβαίνει απλώς να βρίσκονται υπό την επήρεια όταν προκύπτει μια σεξουαλική επαφή. Με την πάροδο του χρόνου, μάλιστα, κάποιοι ανέφεραν ότι η κατανάλωση κάνναβης έχει συνδεθεί στο μυαλό τους με τη σεξουαλική διέγερση, δημιουργώντας μια σχεδόν αυτόματη συσχέτιση.

Πού καταλήγουν οι ερευνητές

Οι ερευνητές υπογραμμίζουν πάντως ότι όταν η κάνναβη χρησιμοποιείται για να καλύψει βαθύτερα προβλήματα –όπως τραύμα, ζητήματα αυτοεκτίμησης ή ανεπιθύμητες σεξουαλικές εμπειρίες– υπάρχει ο κίνδυνος να καθυστερήσει η αναζήτηση πιο ουσιαστικής βοήθειας. Για τους ειδικούς στη σεξουαλική υγεία, τα ευρήματα δείχνουν την ανάγκη να αντιμετωπίζεται το θέμα χωρίς στιγματισμό, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τους πιθανούς κινδύνους όσο και τα πραγματικά κίνητρα των ανθρώπων.