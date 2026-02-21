Η μέτρια χρήση κάνναβης συνδέεται με μεγαλύτερο εγκέφαλο και καλύτερη μνήμη

Η χρήση κάνναβης φαίνεται να συνδέεται με μεγαλύτερο όγκο σε περιοχές του εγκεφάλου που σχετίζονται με τη μνήμη, τη μάθηση και τις εκτελεστικές λειτουργίες, σύμφωνα με νέα έρευνα που δημοσιεύθηκε στο Journal of Studies on Alcohol and Drugs.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Όπως διαβάζουμε στο IFL Science, τα ευρήματα προκύπτουν από δεδομένα περισσότερων από 25.000 ανθρώπων ηλικίας 40 έως 77 ετών και δείχνουν ότι η μέτρια χρήση κάνναβης μπορεί να προστατεύει περιοχές όπως τον ιππόκαμπο, την αμυγδαλή, τον θάλαμο και το πουτένιο, οι οποίες συνδέονται με μνήμη, συναίσθημα και κινητικό έλεγχο.

Οι ερευνητές εξέτασαν επίσης πώς η χρήση επηρεάζει τις γνωστικές λειτουργίες σε 16.728 άτομα. Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά: όσοι είχαν κάνει μέτρια χρήση της ουσίας εμφάνιζαν καλύτερες επιδόσεις σε δοκιμασίες μάθησης, ταχύτητας επεξεργασίας και βραχυπρόθεσμης μνήμης. Όπως σημειώνουν οι συγγραφείς της μελέτης, τα αποτελέσματα ήταν απρόσμενα, καθώς οι περισσότερες προηγούμενες έρευνες συσχέτιζαν την κάνναβη με βραχυπρόθεσμη μείωση της γνωστικής απόδοσης.

Μέτρια χρήση και προστασία του εγκεφάλου

Η ομάδα επιστημόνων εκτιμά ότι ενώ η χρήση κάνναβης μπορεί να έχει κινδύνους για τους εφήβους, η μέτρια χρήση φαίνεται να προστατεύει τον εγκέφαλο από την ατροφία και τη νευροεκφυλιστική διαδικασία, που συνδέονται με τη γνωστική μείωση και τη νόσο Αλτσχάιμερ. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι όλες οι εξεταζόμενες περιοχές περιέχουν υψηλές συγκεντρώσεις CB1 υποδοχέων, οι οποίοι είναι το κύριο σημείο δέσμευσης για την τετραϋδροκανναβινόλη (THC). Η ενεργοποίηση αυτών των υποδοχέων μπορεί να μειώνει τη φλεγμονή και την εκφυλιστική διαδικασία, προστατεύοντας τον εγκέφαλο.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι τα οφέλη παρατηρήθηκαν ακόμη και σε άτομα που είχαν διακόψει τη χρήση κάνναβης δεκαετίες πριν την αξιολόγηση. Η υπόθεση είναι ότι η «νοητική προστασία» που παρέχεται από την ουσία μπορεί να έχει μακροχρόνια επίδραση, ιδιαίτερα σε περιοχές του εγκεφάλου που τείνουν να μειώνονται με την ηλικία.

Περιορισμοί και αβεβαιότητες

Παρά τα θετικά αποτελέσματα, η εικόνα δεν είναι απόλυτα ξεκάθαρη. Η επίδραση της κάνναβης φαίνεται να διαφέρει ανάμεσα σε άνδρες και γυναίκες, χωρίς να είναι σαφές γιατί. Επιπλέον, η μελέτη δεν καταγράφει λεπτομέρειες για τον τύπο ή τη δύναμη της κάνναβης που χρησιμοποιήθηκε, ούτε για τα διαφορετικά κανναβινοειδή, όπως THC, CBD ή CBG, που μπορεί να έχουν διαφορετικές επιδράσεις.

Οι επιστήμονες καταλήγουν ότι η κάνναβη μπορεί να επηρεάζει την υγεία του εγκεφάλου διαφορετικά κατά τη διάρκεια της ζωής: προσφέροντας πιθανή προστασία σε μεγαλύτερη ηλικία, ενώ ενδέχεται να έχει κινδύνους σε νεότερες ηλικίες. Αν και τα ευρήματα είναι ενθαρρυντικά, απαιτούνται περισσότερες μελέτες για να επιβεβαιωθεί η σχέση ανάμεσα στη μέτρια χρήση και τη γνωστική υγεία.