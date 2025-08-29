Καραβάτου - Κατσούλης - Ηλιάκη: Έβγαλαν τα οικογενειακά τους στη… φόρα

Ο Κρατερός Κατσούλης με τη Μαρία Ηλιάκη θα ξυπνούν «Νωρίς - Νωρίς», στις 06.45 συγκεκριμένα, για να παρουσιάσουν το νέο ψυχαγωγικό μαγκαζίνο της ΕΡΤ1. Η Κατερίνα Καραβάτου που έχει υπάρξει παντρεμένη με εκείνον και συνεργάτιδα με εκείνη τους κάλεσε στο «Καλοκαίρι παρέα» για να τα πουν λιγάκι. «Θα ξεκινήσω από σένα Μαρία Ηλιάκη! Μετά θα ρωτήσω τον Κρατερό Κατσούλη για την πρώην γυναίκα του, το διαζύγιο, τα παιδιά του, δεν θα τον λυπηθώ», είπε χαριτολογώντας η Κατερίνα Καραβάτου και κάπως έτσι… σουηδικά ξεκίνησε η κουβέντα τους.

«Είπα - ξείπα»

Τον περασμένο Μάιο η Ηλιάκη είχε πει πως θα επέστρεφε τηλεοπτικά, όμως δεν θα τολμούσε να κάνει πρωινό, κάτι που μερικούς μήνες μετά αποφάσισε να κάνει! «Τελικά καλύτερα να μασάς παρά να μιλάς ή όπως έχει πει πολύ πετυχημένα η Ρούλα Κορομηλά, είπα - ξείπα. Με πήραν τηλέφωνο από την ΕΡΤ και μου ζήτησαν ένα ραντεβού. Καθίσαμε λοιπόν στο τραπέζι και μου λένε σας θέλουμε για το 7-9. Λέω εγώ, το πρωί; Λέω, σας ευχαριστώ, μπορώ να έχω μία μέρα; Το σκέφτηκα με τον εαυτό μου, το αποφάσισα, το συζήτησα με τον άντρα μου και μου λέει: πήγαινε, σε στηρίζω εγώ. Και κάπως έτσι έγινε.

Είμαι πολύ χαρούμενη που έγινε, είναι πάρα πολλά τα καλά. Εκτός από το ότι θα συνεργαστώ με τον Κρατερό, που είναι μια κινητή εγκυκλοπαίδεια, είναι κάτι που δεν έχω ξανακάνει, σε μία ώρα που επίσης δεν έχω ξανακάνει. Επιστρέφω στο καθημερινό μετά από 7-8 χρόνια. Επειδή είμαι πολύ… τηλεορασάκιας και έχω μεγαλώσει με την ΕΡΤ, όταν μπαίνω στο Ραδιομέγαρο, αισθάνομαι σαν να τους ξέρω όλους, μία οικειότητα, μια ζεστασιά, μια ασφάλεια… », πρόσθεσε η Ηλιάκη.

Επί προσωπικού

Η Ηλιάκη αποκάλυψε πως στα προσωπικά της νιώθει μια ισορροπία. «Αισθάνομαι πιο σίγουρη, πιο ήρεμη, πιο ισορροπημένη! Με την Κατερίνα και τον Στέλιο είναι τέλεια. Αισθάνομαι ότι έχω βρει τον πυρήνα μου. Μπορώ να κάθομαι να μιλάω και να κλαίω άπειρες ώρες. Με την Κατερίνα είμαστε σε μια φάση έρωτα αυτή την περίοδο. Είναι τεσσάρων και θέλει να είναι συνέχεια μαζί μου κι εγώ μαζί της. Και κάποιες στιγμές συνειδητοποιούμε ότι υπάρχει και κάποιος μπαμπάς, τον οποίο έχει αρχίσει να ψιλοερωτεύεται και να πηγαίνει κοντά του».

Ο Κρατερός από τη μεριά του ανέφερε: «Είχα πει πως δεν ενδιαφέρομαι να ξανακάνω πρωινό σε τέτοιο ωράριο που να με εμποδίζει να ασχοληθώ με τη μυθοπλασία. Θα ξυπνάω στις 5 το πρωί, που θα πάει, θα το συνηθίσουμε. Με τα παιδιά θα υπάρχει ένα θέμα, δεν θα πάνε καθόλου σχολείο φέτος, δεν βγαίνει το ωράριο! Είναι ευλογία και χαρά που μεγαλώνουν».

Κλείνοντας τη συνάντηση αυτή, η Καραβάτου σχολίασε συγκινημένη: «Το περίμενα πως και πως, είχα μια πολύ μεγάλη αγωνία! Έχω υπάρξει παντρεμένη με τον άνθρωπο και έχουμε και δύο παιδιά. Είμαι πολύ συγκινημένη, χαίρομαι με τις χαρές σας και σάς αγαπώ πολύ».