Έλληνες επιστήμονες βλέπουν ελπίδα από νέα αντικαρκινική θεραπεία - «Νέο όπλο στη φαρέτρα μας»

Πληθαίνει η επιστημονική αισιοδοξία για μια νέα ενέσιμη αντικαρκινική θεραπεία, η οποία δείχνει ενθαρρυντικά αποτελέσματα σε ασθενείς με ιδιαίτερα δύσκολες και ανθεκτικές μορφές καρκίνου, όπως της κεφαλής, του τραχήλου και του λάρυγγα.

Σύμφωνα με Έλληνες ογκολόγους, το ενέσιμο σκεύασμα της μονοκλωνικής αντισωματικής θεραπείας amivantamab, το οποίο ήδη χρησιμοποιείται ενδοφλέβια για συγκεκριμένες μορφές καρκίνου του πνεύμονα, δοκιμάζεται πλέον και σε υποδόρια μορφή, με στόχο την ευκολότερη χορήγηση και τη διεύρυνση των ενδείξεών του.

Ο καθηγητής και πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Καρκίνου Πνεύμονα, Κωνσταντίνος Συρίγος, μιλώντας στον ΣΚΑΪ, σημειώνει ότι τα πρώτα δεδομένα από τη χρήση του φαρμάκου σε ασθενείς με προχωρημένη νόσο είναι ενθαρρυντικά: «Χορηγήθηκε σε μια ομάδα ασθενών που δεν είχαν πολλές θεραπευτικές επιλογές, δηλαδή ασθενείς με καρκίνο κεφαλής, τραχήλου, λάρυγκα, στόματος, που είχαν ήδη λάβει χημειοθεραπεία και ανοσοθεραπεία και πραγματικά ήμασταν με δεμένα τα χέρια και είχε πολύ καλά αποτελέσματα».

Ενθαρρυντικά τα κλινικά ευρήματα

Αντίστοιχα, ο καθηγητής Αιματολογίας-Ογκολογίας Μελέτης Δημόπουλος αναφέρεται σε κλινικά ευρήματα που ενισχύουν την προοπτική της θεραπείας, επισημαίνοντας ότι σε 43 ασθενείς καταγράφηκε υποχώρηση της νόσου, τόσο κλινικά όσο και ακτινολογικά. Όπως τονίζει, πρόκειται για «ένα επιπλέον όπλο στη θεραπευτική μας φαρέτρα», υπογραμμίζοντας ωστόσο ότι απαιτούνται περαιτέρω μελέτες, ιδίως σε αρχικά στάδια της νόσου, όπου ενδέχεται να επιτυγχάνονται ακόμη καλύτερα αποτελέσματα.

Οι επιστήμονες διευκρινίζουν ότι, παρότι το ενδοφλέβιο σκεύασμα ήδη χρησιμοποιείται σε ασθενείς με συγκεκριμένα γενετικά χαρακτηριστικά (EGFR θετικούς καρκίνους πνεύμονα), η υποδόρια μορφή που δοκιμάζεται ακόμη δεν έχει λάβει έγκριση από τις ευρωπαϊκές ρυθμιστικές αρχές.

«Πολύ καλή μελέτη» - Τι λέει ο καθηγητής Γιώργος Παυλάκης

Σε διεθνές επίπεδο, ο επισκέπτης καθηγητής του Πανεπιστημίου Έμορυ των ΗΠΑ, κ. Γιώργος Παυλάκης, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ΑΝΤ1, έκανε λόγο για «πολύ καλή μελέτη» σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο χωρίς άλλες θεραπευτικές επιλογές, όπου το φάρμακο «δούλεψε πολύ καλά».

Παράλληλα, περιέγραψε τον μηχανισμό δράσης της νέας θεραπείας, σημειώνοντας ότι βασίζεται σε διπλή στόχευση δύο ογκογονιδίων στην επιφάνεια των καρκινικών κυττάρων, γεγονός που ενδέχεται να ενισχύει την αποτελεσματικότητα της θεραπευτικής παρέμβασης.

Ωστόσο, ο ίδιος ξεκαθάρισε ότι η συγκεκριμένη μορφή θεραπείας βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης και απαιτείται εκτεταμένη κλινική αξιολόγηση πριν από την ευρύτερη εφαρμογή της στην κλινική πράξη.

Την ίδια ώρα, οι ερευνητές εμφανίζονται συγκρατημένα αισιόδοξοι ότι, εφόσον επιβεβαιωθούν τα αρχικά αποτελέσματα, η πρόσβαση των ασθενών στην Ελλάδα θα μπορούσε να διευρυνθεί σταδιακά μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών έγκρισης και διάθεσης νέων φαρμάκων.

Παρά τη θετική εικόνα από τα πρώτα δεδομένα, η επιστημονική κοινότητα υπογραμμίζει ότι πρόκειται για εξελισσόμενες κλινικές μελέτες και όχι για οριστική θεραπευτική λύση, με το επόμενο διάστημα να θεωρείται κρίσιμο για την επιβεβαίωση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της νέας προσέγγισης.