Τα «γερασμένα» κύτταρα δεν είναι εχθρός, αλλά ρυθμίζουν την υγεία και τη γήρανση

Μια νέα εκτενής επιστημονική ανασκόπηση από ερευνητές του Sichuan University στην Κίνα περιγράφει πώς τα λεγόμενα «γερασμένα κύτταρα» (senescent cells) δεν αποτελούν απλώς έναν μηχανισμό φθοράς του οργανισμού, αλλά ένα πολύ πιο σύνθετο βιολογικό φαινόμενο, που μπορεί άλλοτε να προστατεύει και άλλοτε να επιταχύνει τη γήρανση. Η μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Aging, επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει τον τρόπο με τον οποίο η επιστήμη προσεγγίζει την αντιγήρανση, μετατοπίζοντας το ενδιαφέρον από την απλή καταστροφή των γερασμένων κυττάρων σε μια πιο «στοχευμένη και έξυπνη» παρέμβαση.

Σύμφωνα με τους συγγραφείς, η κυτταρική γήρανση είναι μια κατάσταση όπου τα κύτταρα σταματούν να διαιρούνται, αλλά δεν πεθαίνουν. Αντίθετα, παραμένουν ενεργά και εκκρίνουν ένα σύνολο φλεγμονωδών και βιολογικά ενεργών μορίων, γνωστό ως SASP, το οποίο μπορεί να επηρεάσει γειτονικά κύτταρα και να πυροδοτήσει φλεγμονή και ιστική δυσλειτουργία. Όμως, όπως επισημαίνεται, αυτά τα κύτταρα δεν είναι πάντα «κακά»: σε ορισμένες περιπτώσεις συμβάλλουν στην επούλωση τραυμάτων, στην ανάπτυξη των ιστών και στη διατήρηση της ομοιόστασης.

Από τη γενική «γήρανση» στη στοχευμένη βιολογική ανάλυση

Η παραδοσιακή έρευνα στη γήρανση βασιζόταν κυρίως σε δείκτες όπως οι πρωτεΐνες p16 και p21 ή η β-γαλακτοσιδάση, που απλώς εντόπιζαν ποια κύτταρα θεωρούνται γερασμένα. Όμως η νέα ανασκόπηση υπογραμμίζει ότι αυτή η προσέγγιση είναι υπεραπλουστευτική.

Οι ερευνητές δείχνουν ότι τα γερασμένα κύτταρα διαφέρουν σημαντικά ανάλογα με το όργανο και το περιβάλλον τους. Για παράδειγμα, στο ήπαρ κάποια γερασμένα κύτταρα ενισχύουν τη φλεγμονή και την ίνωση, ενώ άλλα παίζουν ρόλο στη ρύθμιση της αναγέννησης των ιστών. Στον εγκέφαλο, ορισμένα υποστηρικτικά κύτταρα όταν γερνούν επιδεινώνουν τη νευροφλεγμονή, ενώ σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να επηρεάζουν την ισορροπία των νευρωνικών κυκλωμάτων. Αυτή η «ετερογένεια» οδηγεί σε μια νέα επιστημονική ιδέα: δεν πρέπει όλα τα γερασμένα κύτταρα να αντιμετωπίζονται ως επιβλαβή.

Το ήπαρ, οι πνεύμονες και τα νεφρά ως πεδία έντονης κυτταρικής γήρανσης

Η ανασκόπηση δίνει ιδιαίτερη έμφαση στο ήπαρ, όπου η γήρανση επηρεάζει διαφορετικούς τύπους κυττάρων, όπως τα ενδοθηλιακά κύτταρα, τα μακροφάγα και τα ηπατικά αστροκύτταρα. Η συσσώρευση γερασμένων κυττάρων οδηγεί σε ίνωση, φλεγμονή και μειωμένη αναγεννητική ικανότητα. Παράλληλα, τα ίδια κύτταρα εκκρίνουν φλεγμονώδεις ουσίες που επιδεινώνουν καταστάσεις όπως τη λιπώδη νόσο του ήπατος.

Στους πνεύμονες, η έκθεση σε ρύπανση, κάπνισμα και οξειδωτικό στρες οδηγεί σε γήρανση των κυττάρων των κυψελίδων, των ινοβλαστών και των αγγείων. Το αποτέλεσμα είναι απώλεια ελαστικότητας, ίνωση και αυξημένη ευπάθεια σε ασθένειες όπως η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια και η πνευμονική ίνωση.

Στα νεφρά, η γήρανση των σωληναριακών κυττάρων και των σπειραματικών δομών συνδέεται με απώλεια λειτουργίας, ίνωση και προοδευτική νεφρική ανεπάρκεια.

Η «διπλή όψη» της αντιγήρανσης: όφελος και κίνδυνος

Ένα από τα βασικά σημεία της μελέτης είναι ότι η απομάκρυνση των γερασμένων κυττάρων (senolysis) δεν είναι πάντα ασφαλής ή ωφέλιμη. Παρότι μπορεί να μειώσει τη φλεγμονή και να βελτιώσει τη λειτουργία ιστών, σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να προκαλέσει σοβαρές παρενέργειες. Για παράδειγμα, η αφαίρεση γερασμένων ηπατικών κυττάρων μπορεί να βελτιώσει τον μεταβολισμό, αλλά αν γίνει υπερβολικά, μπορεί να διαταράξει την αναγέννηση του ήπατος. Στην καρδιά, η απομάκρυνση καρδιομυοκυττάρων θα μπορούσε να οδηγήσει σε μόνιμη απώλεια αντλητικής ικανότητας. Στον εγκέφαλο, η στοχευμένη αφαίρεση νευρικών ή υποστηρικτικών κυττάρων ενέχει κίνδυνο μόνιμης βλάβης, λόγω της περιορισμένης αναγέννησης. Αυτό οδηγεί στο βασικό συμπέρασμα της μελέτης: η αντιγήρανση πρέπει να είναι «χειρουργικά ακριβής», όχι γενικευμένη.

Από τα φάρμακα στις κυτταρικές θεραπείες

Η ανασκόπηση περιγράφει την εξέλιξη των αντιγηραντικών παρεμβάσεων. Οι πρώτες προσεγγίσεις βασίστηκαν σε φάρμακα όπως στη δασατινίμπη (dasatinib) και την κερσετίνη (quercetin), που στοχεύουν στη θανάτωση των γερασμένων κυττάρων. Νεότερες ουσίες, όπως η φισετίνη (fisetin) και η ραπαμυκίνη (rapamycin), έχουν πιο ήπιες επιδράσεις, μειώνοντας τη φλεγμονή χωρίς να καταστρέφουν κύτταρα. Ωστόσο, το πιο προηγμένο επίπεδο αφορά τις ανοσοθεραπείες, όπως τα CAR-T κύτταρα, που μπορούν να αναγνωρίζουν και να εξαλείφουν συγκεκριμένα γερασμένα κύτταρα με μεγαλύτερη ακρίβεια. Παράλληλα, αναπτύσσονται φάρμακα που δεν σκοτώνουν τα κύτταρα, αλλά απλώς μειώνουν τις φλεγμονώδεις ουσίες που εκκρίνουν.

Ένα νέο μοντέλο αντιγήρανσης: από την «καταστροφή» στη «διαχείριση»

Το βασικό μήνυμα της μελέτης είναι ότι η γήρανση δεν πρέπει πλέον να αντιμετωπίζεται ως μια απλή διαδικασία που πρέπει να «εξαλειφθεί». Αντίθετα, προτείνεται ένα νέο μοντέλο όπου τα γερασμένα κύτταρα ταξινομούνται ανάλογα με τη λειτουργία τους: κάποια πρέπει να αφαιρούνται, άλλα να ρυθμίζονται και κάποια να διατηρούνται. Στόχος δεν είναι απλώς η επιμήκυνση της ζωής, αλλά η διατήρηση της υγείας για περισσότερα χρόνια.