Καρκίνος του πνεύμονα: Το αίμα μπορεί να «προειδοποιήσει» έως 5 χρόνια πιο μπροστά από τη διάγνωση

Μια νέα μεγάλη επιστημονική μελέτη δείχνει ότι ο καρκίνος του πνεύμονα ίσως αφήνει ίχνη στο αίμα έως και πέντε χρόνια πριν από τη διάγνωση. Οι ερευνητές εντόπισαν ένα «μοριακό αποτύπωμα» 14 πρωτεϊνών στο πλάσμα, το οποίο φαίνεται να συνδέεται με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου, ανοίγοντας τον δρόμο για πιο στοχευμένη πρόληψη και όχι μόνο έγκαιρη διάγνωση.

Η μελέτη βασίστηκε σε δεδομένα από εκατοντάδες χιλιάδες άτομα της UK Biobank και επιβεβαιώθηκε σε οκτώ ανεξάρτητες διεθνείς ομάδες ασθενών. Με τη χρήση μηχανικής μάθησης, οι επιστήμονες κατάφεραν να «εκπαιδεύσουν» ένα μοντέλο που αναγνωρίζει ποιοι άνθρωποι έχουν αυξημένο κίνδυνο να εμφανίσουν καρκίνο του πνεύμονα πολλά χρόνια πριν αυτός γίνει κλινικά ορατός.

Ένα «σήμα κινδύνου» στο αίμα χρόνια πριν τη διάγνωση

Οι ερευνητές ανέλυσαν χιλιάδες πρωτεΐνες στο αίμα σχεδόν 50.000 ατόμων και εντόπισαν έναν συνδυασμό 14 πρωτεϊνών που σχετίζεται σταθερά με μελλοντική εμφάνιση καρκίνου του πνεύμονα. Το ενδιαφέρον είναι ότι το σήμα αυτό εμφανίζεται κατά μέσο όρο 5 έως 7 χρόνια πριν από τη διάγνωση. Το μοντέλο δεν βασίζεται μόνο στις πρωτεΐνες. Συνυπολογίζει και γνωστούς παράγοντες κινδύνου, όπως την ηλικία, το κάπνισμα και το ιστορικό χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ). Όμως το «πρωτεϊνικό αποτύπωμα» αποδείχθηκε καθοριστικό για την ακρίβεια της πρόβλεψης. Σε δοκιμές, το νέο σύστημα ξεπέρασε υπάρχοντα μοντέλα εκτίμησης κινδύνου που χρησιμοποιούνται σήμερα για προληπτικό έλεγχο, εντοπίζοντας περισσότερους ασθενείς που τελικά ανέπτυξαν καρκίνο.

Τι δείχνουν οι πρωτεΐνες για το τι συμβαίνει στους πνεύμονες

Οι 14 πρωτεΐνες δεν είναι τυχαίες. Συνδέονται με φλεγμονή, επιδιόρθωση ιστών, παραγωγή βλέννας και ανοσολογική απόκριση στους πνεύμονες. Με απλά λόγια, δείχνουν ότι στους πνεύμονες συμβαίνει κάτι «διαταραγμένο», πολύ πριν εμφανιστεί ένας όγκος. Παράγονται κυρίως από κύτταρα των πνευμόνων, αλλά και από κύτταρα του ανοσοποιητικού, όπως διαπίστωσαν οι ερευνητές. Ειδικά τα κύτταρα των κυψελίδων, που είναι υπεύθυνα για την ανταλλαγή οξυγόνου, φαίνεται να παίζουν κεντρικό ρόλο. Εντυπωσιακό είναι ότι το ίδιο μοτίβο εμφανίζεται και σε άτομα με χρόνιες πνευμονοπάθειες όπως η ΧΑΠ και η πνευμονική ίνωση, κάτι που δείχνει ότι το σήμα σχετίζεται γενικότερα με «στρες» και φλεγμονή στους πνεύμονες.

Ο ρόλος της ρύπανσης και του καπνίσματος

Η μελέτη δείχνει επίσης ότι περιβαλλοντικοί παράγοντες μπορούν να ενεργοποιήσουν αυτό το πρωτεϊνικό σήμα. Η ατμοσφαιρική ρύπανση από μικροσωματίδια (PM2.5) και το κάπνισμα αυξάνουν τα επίπεδα των πρωτεϊνών στο αίμα. Σε πειραματικά μοντέλα, η έκθεση σε ρύπανση ενεργοποίησε φλεγμονώδη κύτταρα στους πνεύμονες και αύξησε την παραγωγή ουσιών π.χ. της ιντερλευκίνης-1β (IL-1β), μιας γνωστής φλεγμονώδους πρωτεΐνης. Αυτή η ουσία φαίνεται να ενισχύει διεργασίες που οδηγούν σε πρώιμα στάδια καρκινογένεσης. Με άλλα λόγια, η ρύπανση και το κάπνισμα δεν προκαλούν απλώς βλάβες στους πνεύμονες, αλλά δημιουργούν και ένα βιολογικό περιβάλλον που «ευνοεί» την ανάπτυξη καρκίνου πολύ πριν εμφανιστεί όγκος.

Από τα κύτταρα στους όγκους: ένα κρίσιμο «ενδιάμεσο στάδιο»

Ένα από τα πιο σημαντικά ευρήματα αφορά ένα ειδικό είδος κυττάρων που ονομάστηκαν KACs (κερατινο-θετικά μεταβατικά κύτταρα των κυψελίδων). Αυτά τα κύτταρα εμφανίζονται ως ενδιάμεσο στάδιο ανάμεσα σε υγιή και καρκινικά. Η μελέτη δείχνει ότι διαφορετικοί τύποι κυττάρων στους πνεύμονες μπορούν να μετατραπούν σε καρκινικά κύτταρα, αλλά όλα περνούν από αυτό το κοινό «μεταβατικό στάδιο». Εκεί, η φλεγμονή και η ρύπανση φαίνεται να παίζουν καθοριστικό ρόλο στο αν τα κύτταρα θα προχωρήσουν προς καρκίνο. Αυτό το στάδιο συνδέεται άμεσα με το 14-πρωτεϊνικό αποτύπωμα στο αίμα, κάτι που υποδηλώνει ότι το αίμα «αντανακλά» τις αλλαγές που συμβαίνουν σε επίπεδο ιστών.

Μπορεί να αλλάξει η πρόληψη του καρκίνου;

Η μελέτη δεν περιορίζεται στην πρόβλεψη. Εξετάζει και αν το συγκεκριμένο βιολογικό σήμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πρόληψη. Οι ερευνητές ανέλυσαν δεδομένα από την κλινική δοκιμή CANTOS, όπου ασθενείς έλαβαν ένα φάρμακο που μπλοκάρει την IL-1β. Διαπίστωσαν ότι τα άτομα με υψηλό «πρωτεϊνικό σκορ» είχαν σημαντικά μειωμένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου όταν έλαβαν το φάρμακο, σε αντίθεση με όσους είχαν χαμηλό σκορ. Αυτό σημαίνει ότι δεν ωφελούνται όλοι το ίδιο από την πρόληψη. Αντίθετα, ένα απλό τεστ αίματος θα μπορούσε στο μέλλον να δείχνει ποιοι είναι πραγματικά υψηλού κινδύνου και θα είχαν μεγαλύτερο όφελος από προληπτικές θεραπείες.

Τι σημαίνουν όλα αυτά για το μέλλον

Η μελέτη προτείνει μια νέα προσέγγιση στην πρόληψη του καρκίνου του πνεύμονα: όχι μόνο διερεύνηση με απεικονιστικές εξετάσεις, αλλά και αναγνώριση βιολογικών σημάτων στο αίμα που δείχνουν «πρώιμη επικίνδυνη κατάσταση» στους πνεύμονες. Αν επιβεβαιωθούν τα ευρήματα, θα μπορούσε να αλλάξει ο τρόπος με τον οποίο επιλέγονται οι άνθρωποι για προληπτική θεραπεία ή εντατικό έλεγχο. Ειδικά για ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως καπνιστές ή άτομα εκτεθειμένα σε ρύπανση, ένα τέτοιο εργαλείο θα μπορούσε να σώσει ζωές. Βέβαια, όπως τονίζουν οι επιστήμονες, χρειάζονται περαιτέρω μελέτες πριν εφαρμοστεί κλινικά. Το σήμα στο αίμα είναι πολλά υποσχόμενο, αλλά δεν ακόμη δεν αποτελεί διαγνωστικό τεστ.