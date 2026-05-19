Λίγος ύπνος, μικρότερη ζωή: Τι δείχνει νέα μεγάλη μελέτη στις ΗΠΑ

Μια νέα μεγάλη αμερικανική μελέτη ρίχνει φως σε έναν παράγοντα που συχνά υποτιμάται όταν μιλάμε για υγεία και μακροζωία: τον ύπνο. Σύμφωνα με τα ευρήματα, η ανεπαρκής διάρκεια ύπνου δεν επηρεάζει μόνο την καθημερινή ευεξία ή την απόδοση, αλλά συνδέεται άμεσα με το προσδόκιμο ζωής. Με απλά λόγια, σε περιοχές όπου οι κάτοικοι κοιμούνται λιγότερο από το συνιστώμενο, τείνουν να ζουν λιγότερα χρόνια κατά μέσο όρο.

Πώς διεξήχθη η μελέτη

Η έρευνα, που δημοσιεύτηκε στο επιστημονικό περιοδικό SLEEP Advances, ανέλυσε δεδομένα από σχεδόν ολόκληρη την επικράτεια των Ηνωμένων Πολιτειών για την περίοδο 2019–2025. Οι επιστήμονες προσπάθησαν να απαντήσουν σε ένα ερώτημα που μέχρι τώρα δεν είχε εξεταστεί σε τόσο μεγάλο γεωγραφικό επίπεδο: υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στον ανεπαρκή ύπνο και το προσδόκιμο ζωής ανά περιοχή;

Για να το εξετάσουν αυτό, χρησιμοποίησαν στοιχεία από το σύστημα BRFSS των Κέντρων Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ, μια τεράστια ετήσια τηλεφωνική έρευνα που καταγράφει συνήθειες υγείας εκατομμυρίων πολιτών. Από αυτά τα δεδομένα υπολογίστηκε το ποσοστό των ανθρώπων σε κάθε κομητεία που κοιμούνται λιγότερο από επτά ώρες την ημέρα, όριο που θεωρείται ανεπαρκής ύπνος για τους ενήλικες.

Τι δείχνει η σχέση ύπνου και προσδόκιμου ζωής

Στη συνέχεια, οι ερευνητές συνέκριναν αυτά τα στοιχεία με το προσδόκιμο ζωής σε κάθε περιοχή και τα συνέδεσαν με άλλους γνωστούς παράγοντες κινδύνου, όπως το κάπνισμα, τη σωματική αδράνεια, την παχυσαρκία τον διαβήτη, αλλά και με κοινωνικοοικονομικούς δείκτες όπως ανεργία και εκπαίδευση. Με πιο απλά λόγια, προσπάθησαν να «απομονώσουν» την επίδραση του ύπνου από άλλες παραμέτρους που επηρεάζουν τη μακροζωία.

Τα αποτελέσματα ήταν σταθερά και επαναλαμβανόμενα σε σχεδόν όλες τις πολιτείες. Σε περιοχές όπου περισσότερος πληθυσμός δήλωνε ότι κοιμάται λιγότερο από επτά ώρες, το προσδόκιμο ζωής ήταν χαμηλότερο. Η σχέση αυτή δεν ήταν τυχαία ούτε απομονωμένη σε λίγες περιοχές, αλλά εμφανιζόταν σε μεγάλο μέρος των ΗΠΑ και σε διαφορετικά έτη της μελέτης. Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι ότι, όταν οι επιστήμονες έβαλαν στον υπολογισμό όλους τους γνωστούς παράγοντες κινδύνου μαζί, ο ανεπαρκής ύπνος παρέμεινε ένας από τους ισχυρότερους δείκτες χαμηλότερου προσδόκιμου ζωής. Μόνο το κάπνισμα φάνηκε να έχει ισχυρότερη συσχέτιση με τη μείωση της μακροζωίας. Αυτό δείχνει ότι ο ύπνος δεν είναι απλώς μια «δευτερεύουσα» συνήθεια, αλλά ένας βασικός πυλώνας υγείας.

Γιατί οι επιστήμονες βλέπουν τον ύπνο ως παράγοντα δημόσιας υγείας

Στα συμπεράσματά τους, οι ερευνητές τονίζουν ότι η σημασία του ύπνου είναι ανεξάρτητη από το εισόδημα, την εκπαίδευση ή την πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη. Δηλαδή, η σχέση ανάμεσα στον κακό ύπνο και τη μικρότερη διάρκεια ζωής εμφανίζεται σε όλες τις κοινωνικές ομάδες και γεωγραφικές περιοχές. Συνολικά, το βασικό μήνυμα της μελέτης είναι ξεκάθαρο: ο ύπνος δεν είναι πολυτέλεια, αλλά βασικός παράγοντας δημόσιας υγείας. Όπως το κάπνισμα και η παχυσαρκία, έτσι και η χρόνια έλλειψη ύπνου φαίνεται να συνδέεται με μικρότερη διάρκεια ζωής, ακόμη και όταν ληφθούν υπόψη πολλοί άλλοι παράγοντες.

Οι ερευνητές υποστηρίζουν ότι τα ευρήματα αυτά μπορούν να βοηθήσουν τις τοπικές αρχές να σχεδιάσουν πιο στοχευμένες παρεμβάσεις. Για παράδειγμα, ενημερωτικές καμπάνιες για την υγιεινή του ύπνου ή πολιτικές που μειώνουν την εργασιακή εξάντληση και το στρες θα μπορούσαν, μακροπρόθεσμα, να βελτιώσουν τη συνολική υγεία του πληθυσμού. Το πιο σημαντικό συμπέρασμα ίσως είναι ότι ο ύπνος επηρεάζει ολόκληρες κοινωνίες και όχι μόνο το άτομο. Και αυτό τον καθιστά έναν από τους πιο απλούς, αλλά και πιο ισχυρούς παράγοντες που μπορούν να αλλάξουν την πορεία της δημόσιας υγείας.