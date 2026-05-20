Το ανθρώπινο σώμα γερνάει σε δύο συγκεκριμένα χρονικά σημεία

Η γήρανση του ανθρώπινου σώματος δεν προχωρά σταδιακά και ομοιόμορφα, αλλά φαίνεται να περιλαμβάνει απότομες αλλαγές σε συγκεκριμένες ηλικίες, σύμφωνα με μια νέα εκτεταμένη επιστημονική μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Nature Aging. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι η βιολογία του οργανισμού περνά από δύο βασικές φάσεις έντονων αλλαγών, γύρω στα 40 και στα 60 έτη, επηρεάζοντας λειτουργίες όπως τον μεταβολισμό, το ανοσοποιητικό και τον κίνδυνο χρόνιων ασθενειών.

Η μελέτη βασίστηκε σε δεδομένα από 108 άτομα που παρακολουθήθηκαν για χρόνια, με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις από αίμα, μικροβίωμα και άλλα βιολογικά δείγματα. Σε αντίθεση με προηγούμενες έρευνες που έβλεπαν τη γήρανση ως γραμμική διαδικασία, τα νέα δεδομένα δείχνουν ότι οι μοριακές αλλαγές συμβαίνουν κυρίως σε «κύματα» και όχι σταδιακά.

Μια από τις πιο ολοκληρωμένες βιολογικές χαρτογραφήσεις της γήρανσης

Οι επιστήμονες ανέλυσαν ένα τεράστιο εύρος βιολογικών δεδομένων, γνωστά ως multi-omics, που περιλάμβαναν γονιδιακή δραστηριότητα, πρωτεΐνες, μεταβολίτες, λιπίδια, φλεγμονώδεις δείκτες και μικροβίωμα από διάφορα σημεία του σώματος. Συνολικά συλλέχθηκαν πάνω από πέντε χιλιάδες δείγματα και εκατοντάδες χιλιάδες βιολογικοί δείκτες. Η προσέγγιση ήταν μακροχρόνια και επαναλαμβανόμενη, κάτι που επιτρέπει την παρακολούθηση των ίδιων ανθρώπων με την πάροδο του χρόνου. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί δίνει πιο αξιόπιστη εικόνα από τις «στιγμιαίες» μελέτες που απλώς συγκρίνουν διαφορετικές ηλικιακές ομάδες.

Οι ερευνητές εφάρμοσαν επίσης στατιστικά μοντέλα που εντόπισαν τόσο γραμμικές όσο και μη γραμμικές αλλαγές. Το βασικό εύρημα ήταν ότι μόνο ένα μικρό ποσοστό των μορίων αλλάζει σταθερά με την ηλικία, ενώ η μεγάλη πλειονότητα παρουσιάζει απότομες μεταβολές σε συγκεκριμένες ηλικιακές φάσεις.

Τα δύο «κύματα» της γήρανσης: στα 40 και στα 60 έτη

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά ευρήματα της μελέτης είναι η ύπαρξη δύο καθαρών «κορυφών» βιολογικών αλλαγών. Η πρώτη εμφανίζεται περίπου γύρω στα 40-45 έτη και η δεύτερη γύρω στα 60. Στην πρώτη φάση, οι αλλαγές σχετίζονται κυρίως με τον μεταβολισμό, τη διαχείριση λιπιδίων και το αλκοόλ, καθώς και με πρώιμες ενδείξεις καρδιαγγειακού κινδύνου. Στη δεύτερη φάση, οι αλλαγές είναι πιο εκτεταμένες και αφορούν το ανοσοποιητικό σύστημα, τον μεταβολισμό της γλυκόζης, τη λειτουργία των νεφρών και τη γενικότερη φλεγμονώδη κατάσταση του οργανισμού. Επομένως, τα 60 δεν είναι απλώς ορόσημο «προχωρημένης ηλικίας», αλλά μια περίοδος έντονης βιολογικής αναδιοργάνωσης, όπου αυξάνεται σημαντικά η ευαλωτότητα σε ασθένειες πχ. στον διαβήτη τύπου 2 και τα καρδιαγγειακά νοσήματα.

Τι συμβαίνει μέσα στο σώμα: από το ανοσοποιητικό έως τον εγκέφαλο

Η ανάλυση έδειξε ότι οι αλλαγές δεν περιορίζονται σε ένα όργανο ή σύστημα, αλλά επηρεάζουν συνολικά τον οργανισμό. Για παράδειγμα, παρατηρήθηκαν μεταβολές στη φλεγμονή, στη λειτουργία των κυττάρων, στη ρύθμιση των πρωτεϊνών και στη σύνθεση του μικροβιώματος. Στη δεύτερη μεγάλη φάση γύρω στα 60, το ανοσοποιητικό φαίνεται να αποδυναμώνεται πιο απότομα, ενώ ταυτόχρονα αυξάνονται δείκτες που σχετίζονται με χρόνια νοσήματα. Παράλληλα, καταγράφεται επιδείνωση της ικανότητας του οργανισμού να ρυθμίζει το σάκχαρο και να διατηρεί τη νεφρική λειτουργία. Οι ερευνητές υπογραμμίζουν ότι αυτές οι αλλαγές δεν είναι τυχαίες, αλλά δείχνουν συγκεκριμένες βιολογικές «μεταβάσεις» που επαναλαμβάνονται σε διαφορετικά επίπεδα του σώματος.

Ένα νέο μοντέλο κατανόησης της γήρανσης

Παρά τους όποιους περιορισμούς, το σημαντικό σε αυτή τη μελέτη είναι ότι εισάγει έναν νέο τρόπο για να αντιλαμβανόμαστε τη γήρανση. Αντί για μία αργή και σταθερή διαδικασία, η βιολογία του ανθρώπου φαίνεται να περνά από συγκεκριμένες «στροφές» όπου αλλάζει γρήγορα η λειτουργία βασικών συστημάτων. Αυτό μπορεί να έχει πρακτική σημασία για την πρόληψη ασθενειών, καθώς υποδεικνύει ηλικίες όπου ίσως χρειάζεται πιο εντατική παρακολούθηση της υγείας ή προληπτικές παρεμβάσεις. Οι ερευνητές επισημαίνουν ότι στο μέλλον θα χρειαστούν μεγαλύτερες και πιο μακροχρόνιες μελέτες για να επιβεβαιωθεί πλήρως το μοντέλο των δύο μεγάλων «κυμάτων» της γήρανσης και να κατανοηθούν καλύτερα οι μηχανισμοί που τα προκαλούν.