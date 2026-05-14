Μια απλή εξέταση αίματος προβλέπει πόσο καλά θα γεράσεις

Καθώς ο πληθυσμός γερνά, οι επιστήμονες αναζητούν τρόπους να καταλάβουν ποιοι άνθρωποι θα παραμείνουν υγιείς και λειτουργικοί για περισσότερα χρόνια και ποιοι κινδυνεύουν να εμφανίσουν σοβαρά προβλήματα υγείας μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Μια νέα αμερικανική μελέτη φέρνει στο προσκήνιο έναν απρόσμενο «βιοδείκτη» που ίσως κρύβεται ήδη μέσα στο αίμα μας. Πρόκειται για μικροσκοπικά μόρια RNA, τα οποία φαίνεται να δίνουν ενδείξεις για το πόσο καλά γερνά ο οργανισμός και ακόμη και για τις πιθανότητες επιβίωσης τα επόμενα χρόνια.

Τα μικροσκοπικά μόρια που αποκαλύπτουν τη βιολογική ηλικία

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες του Duke Health και του Πανεπιστημίου της Μινεσότα και δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό Aging Cell. Οι ερευνητές μελέτησαν ηλικιωμένους άνω των 71 ετών και ανακάλυψαν ότι συγκεκριμένα μικρά μόρια, γνωστά ως piRNAs, συνδέονται στενά με τη βραχυπρόθεσμη επιβίωση. Με απλά λόγια, μια αιματολογική εξέταση θα μπορούσε στο μέλλον να βοηθά τους γιατρούς να εντοπίζουν εγκαίρως ποιοι ηλικιωμένοι αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο επιδείνωσης της υγείας τους.

Τα piRNAs είναι μικρά θραύσματα γενετικού υλικού που συμμετέχουν στη ρύθμιση πολλών βιολογικών λειτουργιών. Μέχρι σήμερα είχαν μελετηθεί κυρίως σε σχέση με την ανάπτυξη των κυττάρων, την αναγέννηση ιστών και τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Ωστόσο, οι επιστήμονες δεν γνώριζαν σχεδόν τίποτα για τον ρόλο τους στο αίμα ή για το πώς σχετίζονται με τη διαδικασία της γήρανσης. Η νέα μελέτη δείχνει ότι αυτά τα μικροσκοπικά μόρια ίσως λειτουργούν σαν ένα είδος «βιολογικού αποτυπώματος» που αποκαλύπτει πόσο καλά αντέχει ο οργανισμός στο πέρασμα του χρόνου.

Η τεχνητή νοημοσύνη ανέλυσε πάνω από 1.200 δείγματα αίματος

Για να φτάσουν σε αυτό το συμπέρασμα, οι ερευνητές ανέλυσαν περισσότερα από 1.200 δείγματα αίματος από ηλικιωμένους. Χρησιμοποίησαν τεχνικές τεχνητής νοημοσύνης και μηχανικής μάθησης ώστε να συγκρίνουν 187 διαφορετικούς κλινικούς παράγοντες, μαζί με 828 διαφορετικά μικρά RNA. Στη συνέχεια συνέδεσαν τα δεδομένα με εθνικά αρχεία θνησιμότητας, ώστε να εξετάσουν ποιοι συμμετέχοντες επέζησαν τα επόμενα χρόνια. Το εντυπωσιακό ήταν ότι ένας συνδυασμός μόλις έξι piRNAs μπορούσε να προβλέψει αν κάποιος θα ζούσε ακόμη δύο χρόνια, με ακρίβεια που έφτανε το 86%.

Ακόμη πιο ενδιαφέρον ήταν το γεγονός ότι οι χαμηλότερες τιμές συγκεκριμένων piRNAs συνδέθηκαν με μεγαλύτερη επιβίωση. Οι επιστήμονες είχαν παρατηρήσει κάτι αντίστοιχο και σε απλούς οργανισμούς στο παρελθόν, όπου η μείωση ορισμένων παρόμοιων μορίων σχετιζόταν με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Αυτό ενισχύει την υπόθεση ότι τα piRNAs ίσως δεν αποτελούν απλώς έναν δείκτη γήρανσης, αλλά ενδέχεται να συμμετέχουν ενεργά στις διαδικασίες που επηρεάζουν τη μακροζωία. Οι ειδικοί τονίζουν πάντως ότι χρειάζεται περισσότερη έρευνα για να αποδειχθεί αν πρόκειται για άμεση αιτία ή απλώς για ένα «σήμα» ότι κάτι δεν λειτουργεί σωστά στον οργανισμό.

Η μελέτη έδειξε επίσης ότι τα piRNAs αποδείχθηκαν πιο αποτελεσματικά στην πρόβλεψη βραχυπρόθεσμης επιβίωσης από άλλους γνωστούς δείκτες υγείας. Η ηλικία, η χοληστερόλη, η φυσική δραστηριότητα και δεκάδες ακόμη κλινικοί παράγοντες είχαν μικρότερη προγνωστική αξία για τα επόμενα δύο χρόνια. Αυτό δεν σημαίνει ότι οι συνήθειες ζωής παύουν να έχουν σημασία. Αντίθετα, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι σε μεγαλύτερο χρονικό ορίζοντα η διατροφή, η άσκηση και η γενικότερη κατάσταση υγείας εξακολουθούν να επηρεάζουν έντονα τη μακροζωία. Παρ’ όλα αυτά, τα piRNAs φαίνεται να αποκαλύπτουν βαθύτερες βιολογικές διεργασίες που μέχρι σήμερα ήταν δύσκολο να ανιχνευθούν.

Οι επιστήμονες θεωρούν ότι η ανακάλυψη αυτή μπορεί στο μέλλον να οδηγήσει σε μια πρακτική και σχετικά απλή εξέταση αίματος, η οποία θα βοηθά στον έγκαιρο εντοπισμό ηλικιωμένων που χρειάζονται στενότερη ιατρική παρακολούθηση ή παρεμβάσεις πρόληψης. Παράλληλα, σχεδιάζουν νέες μελέτες για να εξετάσουν αν αλλαγές στον τρόπο ζωής ή σύγχρονες θεραπείες, όπως τα φάρμακα τύπου GLP-1, μπορούν να επηρεάσουν τα επίπεδα των piRNAs. Αν αυτό επιβεβαιωθεί, ίσως ανοίξει ο δρόμος για θεραπείες που δεν θα στοχεύουν απλώς στην παράταση της ζωής, αλλά στη διατήρηση καλύτερης υγείας κατά τη γήρανση.