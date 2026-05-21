Το πού μένεις επηρεάζει το πώς θα γεράσεις, υποστηρίζει νέα μελέτη

Μία από τις πιο εκτεταμένες μέχρι σήμερα μελέτες ανθρώπινης ποικιλομορφίας δείχνει ότι η καταγωγή, ο τόπος διαμονής και η ηλικία δεν επηρεάζουν μόνο εμφανή χαρακτηριστικά, αλλά χαράσσουν βαθιά «μοριακά αποτυπώματα» σε όλο το σώμα. Η έρευνα, που βασίστηκε σε δεδομένα από 322 υγιή άτομα διαφορετικών ηπείρων, αποκαλύπτει ότι το ανθρώπινο σώμα λειτουργεί σαν ένα εξαιρετικά σύνθετο δίκτυο όπου γονίδια, πρωτεΐνες, μεταβολισμός και μικροβίωμα αλληλεπιδρούν συνεχώς και διαμορφώνονται από το περιβάλλον.

Το «μοριακό αποτύπωμα» της καταγωγής στο σώμα

Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν μια ταυτόχρονη ανάλυση πολλών επιπέδων βιολογικής πληροφορίας: από το DNA και την έκφραση γονιδίων μέχρι τις πρωτεΐνες, τα λιπίδια, τους μεταβολίτες και τα βακτήρια του εντέρου. Με αυτό τον τρόπο κατέγραψαν ένα εξαιρετικά λεπτομερές «βιολογικό προφίλ» κάθε συμμετέχοντα, επιτρέποντας συγκρίσεις όχι μόνο μεταξύ ατόμων διαφορετικής καταγωγής, αλλά και μεταξύ ανθρώπων της ίδιας καταγωγής που ζούσαν σε διαφορετικές χώρες.

Ένα από τα βασικά ευρήματα ήταν ότι η εθνοτική καταγωγή συνδέεται με διακριτά μοριακά «μοτίβα» στο ανοσοποιητικό σύστημα, στον μεταβολισμό και στο μικροβίωμα του εντέρου. Για παράδειγμα, παρατηρήθηκαν συστηματικές διαφορές σε λιπίδια που σχετίζονται με τη φλεγμονή και την καρδιαγγειακή υγεία, αλλά και σε μόρια που εμπλέκονται στον ενεργειακό μεταβολισμό και τη λειτουργία του εγκεφάλου. Αυτές οι διαφορές δεν ήταν μικρές ή τυχαίες, αλλά επαναλαμβανόμενες και συνεπείς σε πολλαπλά βιολογικά επίπεδα.

Πώς η μετανάστευση επηρεάζει τον βιολογικό χρόνο

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον είχε η διαπίστωση ότι η γεωγραφική μετακίνηση επηρεάζει σημαντικά τον οργανισμό. Άτομα της ίδιας καταγωγής που ζούσαν σε διαφορετικές ηπείρους εμφάνιζαν αλλαγές στον «βιολογικό τους χρόνο», δηλαδή δείκτες που σχετίζονται με το πόσο γρήγορα γερνά το σώμα σε μοριακό επίπεδο. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η μετανάστευση συνδεόταν με πιο «νεανικά» βιολογικά προφίλ, ενώ σε άλλες με επιτάχυνση της βιολογικής γήρανσης. Αυτό δείχνει ότι το περιβάλλον μπορεί να επηρεάσει ακόμη και θεμελιώδεις διαδικασίες όπως τη γήρανση.

Η μελέτη ανέδειξε επίσης τον καθοριστικό ρόλο του εντερικού μικροβιώματος. Τα βακτήρια του εντέρου διέφεραν σημαντικά ανάλογα με την καταγωγή και τον τόπο διαμονής και φαίνεται να επηρεάζουν τον μεταβολισμό του λίπους και των χολικών οξέων. Αυτές οι αλληλεπιδράσεις συνδέονται με την παραγωγή ουσιών που επιδρούν στη φλεγμονή, την ανοσία και την ενέργεια του οργανισμού. Με απλά λόγια, το «οικοσύστημα» του εντέρου φαίνεται να συνομιλεί συνεχώς με το υπόλοιπο σώμα.

Σημαντικές διαφορές εντοπίστηκαν και στον τρόπο με τον οποίο ο οργανισμός επεξεργάζεται λιπίδια όπως τη χοληστερόλη και τα φωσφολιπίδια, οι οποίες συνδέονται με καρδιαγγειακές παθήσεις, μεταβολικό σύνδρομο και νευροεκφυλιστικές νόσους. Παράλληλα, βρέθηκαν διαφοροποιήσεις σε γονίδια και πρωτεΐνες που σχετίζονται με το ανοσοποιητικό σύστημα, κάτι που μπορεί να επηρεάζει την ευαισθησία σε φλεγμονώδεις ή αυτοάνοσες καταστάσεις.

Μικροβίωμα, διατροφή και το νέο μοντέλο ιατρικής

Ένα ακόμη σημαντικό εύρημα αφορά τη διατροφή. Οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι οι διατροφικές συνήθειες διαφέρουν σημαντικά μεταξύ πληθυσμών και αυτές οι διαφορές συνδέονται άμεσα με το μικροβίωμα και τον μεταβολισμό. Για παράδειγμα, διαφορετικά πρότυπα κατανάλωσης λιπών, λαχανικών ή ιχθυελαίων σχετίζονταν με διαφορετικές μικροβιακές κοινότητες στο έντερο, οι οποίες με τη σειρά τους επηρέαζαν βιολογικές διεργασίες όπως ενεργειακή ισορροπία και φλεγμονές.

Η μελέτη δεν περιορίστηκε μόνο στην περιγραφή διαφορών, αλλά προσπάθησε να εντοπίσει και τους «μηχανισμούς σύνδεσης» ανάμεσα σε μικροβίωμα, μεταβολισμό και γονιδιακή λειτουργία. Σε αρκετές περιπτώσεις φάνηκε ότι συγκεκριμένα μόρια, όπως τα χολικά οξέα ή τα λιπίδια, λειτουργούν σαν ενδιάμεσοι «μεταφραστές» στην επικοινωνία ανάμεσα στα βακτήρια του εντέρου και τα κύτταρα του ανθρώπινου οργανισμού. Αυτό σημαίνει ότι το μικροβίωμα δεν δρα απομονωμένα, αλλά επηρεάζει άμεσα τη βιοχημεία του σώματος.

Τέλος, ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στη βιολογική γήρανση. Οι δείκτες έδειξαν ότι η ηλικία δεν είναι απλώς ένας αριθμός, αλλά μια δυναμική διαδικασία που είναι σε συνάρτηση με την καταγωγή, τη γεωγραφία, τη διατροφή και το μικροβίωμα. Ορισμένοι πληθυσμοί εμφάνισαν πιο αργή βιολογική γήρανση στο φυσικό τους περιβάλλον, ενώ άλλοι φάνηκε να επηρεάζονται θετικά ή αρνητικά από τη μετανάστευση.

Συνολικά, η μελέτη υπογραμμίζει ότι δεν υπάρχει ένα «ενιαίο» ανθρώπινο βιολογικό προφίλ. Αντίθετα, το σώμα κάθε ανθρώπου είναι προϊόν μιας συνεχούς αλληλεπίδρασης ανάμεσα στα γονίδια και το περιβάλλον. Αυτό έχει σημαντικές προεκτάσεις για την ιατρική του μέλλοντος, καθώς δείχνει ότι οι θεραπείες και οι διατροφικές συστάσεις πιθανότατα θα πρέπει να προσαρμόζονται πιο εξατομικευμένα, λαμβάνοντας υπόψη όχι μόνο το άτομο, αλλά και το βιολογικό και γεωγραφικό του πλαίσιο.