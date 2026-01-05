Καρκίνος του μαστού και των νεφρών: Πειραματικό φάρμακο εξαφάνισε όγκους σε κλινικές δοκιμές

Ένα νέο πειραματικό φάρμακο για τον καρκίνο έχει δώσει εντυπωσιακά αποτελέσματα σε κλινική δοκιμή, μειώνοντας ή ακόμα και εξαφανίζοντας όγκους. Το φάρμακο, 2141-V11, είναι μια ειδικά σχεδιασμένη αντικαρκινική θεραπεία που ενεργοποιεί το ανοσοποιητικό σύστημα με ασφαλέστερο τρόπο από προηγούμενες προσπάθειες. Σε μια μικρή ομάδα 12 ασθενών, οι όγκοι συρρικνώθηκαν στους έξι και εξαφανίστηκαν πλήρως σε δύο. Η ανακάλυψη αυτή ανοίγει νέους δρόμους για θεραπείες που μπορούν να αντιμετωπίσουν επιθετικούς καρκίνους με πολύ χαμηλότερο κίνδυνο σοβαρών παρενεργειών.

Όπως αναφέρεται στο Scitech Daily, παρά τις υψηλές προσδοκίες για τα αντισώματα κατά των πρωτεϊνών CD40, τα αποτελέσματα στους ανθρώπους ήταν περιορισμένα, με συχνές παρενέργειες όπως φλεγμονή, χαμηλά αιμοπετάλια και βλάβες στο ήπαρ. Η καινοτομία της ομάδας ήταν να ξανασχεδιάσει το αντίσωμα ώστε να είναι πιο αποτελεσματικό και ταυτόχρονα να μειώσει τις επικίνδυνες παρενέργειες. Τα πειράματα σε ποντίκια, που μιμούνται το ανθρώπινο ανοσοποιητικό έδειξαν σημαντική ενίσχυση της αντίδρασης κατά των όγκων, οδηγώντας στη δοκιμή σε ανθρώπους.

Ανοσοθεραπεία που αλλάζει τα δεδομένα

Το 2141-V11 συνδέεται πιο ισχυρά με τους υποδοχείς CD40 στα κύτταρα του ανοσοποιητικού και έχει τροποποιηθεί ώστε να ενισχύεται η δράση του μέσω συγκεκριμένων υποδοχέων. Η ενίσχυση αυτή πολλαπλασιάζει την ικανότητά του να ενεργοποιεί τον ανοσοποιητικό μηχανισμό κατά των όγκων. Επιπλέον, αντί για ενδοφλέβια χορήγηση, η ένεση απευθείας στους όγκους περιορίζει την τοξικότητα, κάνοντας τη θεραπεία πολύ πιο ασφαλή και ανεκτή από τους ασθενείς.

Στην φάση 1 της κλινικής δοκιμής συμμετείχαν 12 ασθενείς με διάφορους μεταστατικούς καρκίνους, όπως μελάνωμα, νεφρικό καρκίνο και τύπους καρκίνου του μαστού. Κανείς από τους συμμετέχοντες δεν εμφάνισε τις σοβαρές παρενέργειες προηγούμενων CD40 φαρμάκων. Οι όγκοι μειώθηκαν σε έξι ασθενείς και δύο άτομα παρουσίασαν πλήρη ύφεση, γεγονός που θεωρείται εξαιρετικό για μια τόσο μικρή ομάδα και δείχνει την ισχύ της θεραπείας.

Συρρίκνωση και εξαφάνιση όγκων με ασφάλεια

Ένα εντυπωσιακό χαρακτηριστικό της θεραπείας είναι ότι η ανοσοποιητική αντίδραση δεν περιορίζεται στον όγκο όπου εγχύθηκε. Σε ασθενείς με πολλαπλούς όγκους, προκλήθηκε μείωση ή εξαφάνιση και των υπόλοιπων όγκων, υποδεικνύοντας ότι το φάρμακο ενεργοποιεί συνολικά το ανοσοποιητικό που «αναγνωρίζει» και καταστρέφει καρκινικά κύτταρα και σε άλλα μέρη του σώματος.

Η ανάλυση δειγμάτων ιστών έδειξε ότι οι όγκοι μετατράπηκαν σε περιοχές πλούσιες σε ανοσοκύτταρα, σχηματίζοντας δομές παρόμοιες με λεμφαδένες, γνωστές ως TLS. Αυτές οι δομές είναι συνδεδεμένες με καλύτερη πρόγνωση και αποτελεσματικότητα ανοσοθεραπειών. Μάλιστα, TLS εμφανίστηκαν και στους μη εγχυθέντες όγκους, υποδεικνύοντας ότι το ανοσοποιητικό σύστημα κατευθύνεται σε όλο το σώμα για να αντιμετωπίσει τον καρκίνο.

Ο στόχος που θέτουν οι μελλοντικές μελέτες

Η θεραπεία 2141-V11 έχει ήδη οδηγήσει σε νέες κλινικές δοκιμές σε άλλα επιθετικά είδη καρκίνου, όπως τον ουροθηλιακό, τον καρκίνο του προστάτη και το γλοιοβλάστωμα, με σχεδόν 200 συμμετέχοντες συνολικά. Οι μελέτες στοχεύουν στο να κατανοήσουν γιατί κάποιοι ασθενείς ανταποκρίνονται πλήρως ενώ άλλοι όχι, και πώς να ενισχυθεί η αποδοτικότητα της αγωγής, ώστε να ωφεληθούν ακόμα περισσότεροι.

Η έρευνα δημοσιεύεται στο ππεριοδικό Cancer Cell.