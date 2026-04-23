Καταγγελίες για μαζική κλοπή αμερικανικής τεχνητής νοημοσύνης από ξένες οντότητες

Οι Ηνωμένες Πολιτείες δηλώνουν ότι διαθέτουν αποδείξεις πως ξένες οντότητες, κυρίως με έδρα την Κίνα, διεξάγουν εκστρατείες βιομηχανικής κλίμακας με στόχο την υποκλοπή αμερικανικών τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης. Όπως αναφέρεται, η Ουάσιγκτον προτίθεται να προχωρήσει σε ενέργειες για την προστασία της καινοτομίας της χώρας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, οι εν λόγω οντότητες αξιοποιούν δεκάδες χιλιάδες proxies και τεχνικές «jailbreaking» σε συντονισμένες επιχειρήσεις, προκειμένου να εξάγουν συστηματικά τεχνολογικά επιτεύγματα που έχουν αναπτυχθεί στις ΗΠΑ.

Επισημαίνεται επίσης ότι όσοι βασίζονται σε τέτοιες πρακτικές ενδέχεται να αντιμετωπίσουν ζητήματα αξιοπιστίας και ακεραιότητας στα μοντέλα που αναπτύσσουν. Η αμερικανική κυβέρνηση υπογραμμίζει τη δέσμευσή της για την ελεύθερη και δίκαιη ανάπτυξη των τεχνολογιών τεχνητής νοημοσύνης, εντός ενός ανταγωνιστικού οικοσυστήματος που περιλαμβάνει τόσο λύσεις ανοιχτού κώδικα όσο και ιδιόκτητα μοντέλα.