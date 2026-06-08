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Καταιγίδες στα βουνά, ήλιο στα νησιά: Ο... διπολικός καιρός της εβδομάδας

Παρά την αστάθεια, η θερμοκρασία θα διατηρηθεί κοντά και λίγο πιο πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI
Δημήτρης Παπαϊωάννου avatar
Δημήτρης Παπαϊωάννου

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Η αστάθεια επανέρχεται αυτή την εβδομάδα με βροχές, καταιγίδες και χαλάζι τις θερμές ώρες της ημέρας, αλλά και τη θερμοκρασία να διατηρείται κοντά και λίγο πιο πάνω από τα φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα.

Την Τρίτη (9/6), αρχικά θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, εκτός από την κεντρική Μακεδονία και πιο περιορισμένα στην Ήπειρο και τη δυτική Στερεά, όπου το πρωί θα σημειωθούν μπόρες και λίγες μεμονωμένες καταιγίδες.

Από το μεσημέρι θα αυξηθούν οι νεφώσεις στα ηπειρωτικά και κυρίως γύρω από τα ορεινά στην Πίνδο, τη Θεσσαλία, τη Μακεδονία, τη δυτική Στερεά και το εσωτερικό της Πελοποννήσου θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες με χαλάζι. Το βράδυ τα φαινόμενα θα εξασθενήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας.

Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες 3-6 και τοπικά στο κεντρικό 7 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν βόρειοι-βορειοδυτικοί 2-4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σε μικρή πτώση θα φτάσει το μεσημέρι στα περισσότερα ηπειρωτικά τους 29-31 και τοπικά τους 32-34οC.

Τι καιρό θα κάνει στην Αττική

Στην Αττική θα επικρατήσουν λίγες νεφώσεις, που στα δυτικά και νότια τμήματα του νομού το μεσημέρι πρόσκαιρα θα αυξηθούν και μόνο εκεί υπάρχει πιθανότητα για σύντομη μπόρα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21-33 βαθμούς Κελσίου, με βοριάδες κυρίως 2-5 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη νωρίς το πρωί θα σημειωθούν μπόρες, στη συνέχεια πρόσκαιρα θα βελτιωθεί ο καιρός, ενώ από το μεσημέρι θα σημειωθούν εκ νέου κυρίως στο εσωτερικό του νομού τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30oC, με νότιους ανέμους κυρίως 2-4 μποφόρ.

Την Τετάρτη (10/6), θα συνεχιστεί η αστάθεια το μεσημέρι και το απόγευμα κυρίως γύρω από τα ορεινά ηπειρωτικά με τοπικές βροχές και καταιγίδες. Παράλληλα, η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και οι βοριάδες στο Αιγαίο θα φτάνουν έως τα 5-6 μποφόρ.

@flashgrofficial

🌤️ Ο καιρός της εβδομάδας φέρνει… δύο πρόσωπα στη χώρα! ⛈️ Στα ηπειρωτικά και κυρίως σε ορεινές περιοχές αναμένονται μπόρες και τοπικές καταιγίδες, κυρίως από το μεσημέρι και μετά, σε Ήπειρο, Στερεά Ελλάδα, Μακεδονία και κεντρική Πελοπόννησο. 🌊 Στα νησιά και το Αιγαίο ο καιρός θα παραμείνει πιο ήπιος και καλοκαιρινός, με αρκετή ηλιοφάνεια και θερμοκρασίες που ευνοούν τις βουτιές. 💨 Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τα 6–7 μποφόρ, ενώ στο Ιόνιο θα είναι πιο ασθενείς, έως 4 μποφόρ. 🌡️ Η θερμοκρασία θα κυμανθεί γενικά στους 30–33°C, με παρόμοιες τιμές σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, και τοπικές νεφώσεις ή σύντομες βροχές κυρίως στα δυτικά και ορεινά. 🏖️ Συμπέρασμα; Ο καιρός ευνοεί… εξορμήσεις στη θάλασσα, με λίγη προσοχή στα απογευματινά φαινόμενα στα ηπειρωτικά. 🎤 Δημήτρης Παπαϊωάννου ( @papaioannou_dim ) 📹✂ Γιάννης Τσακμακίδης ( @yiannistsakmakidis ) 🎨 Χριστίνα Κεκεμπάνου ( @xristina.kapa.13 )

♬ πρωτότυπος ήχος - Flash.gr

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