Καιρός: Άνοδος θερμοκρασίας την Πέμπτη και... επιδείνωση την Παρασκευή

Παρά τον περιορισμό της αστάθειας και την πρόσκαιρη άνοδο της θερμοκρασίας την Πέμπτη (11/6), μια ατμοσφαιρική διαταραχή από την κεντρική Ευρώπη και τα Βαλκάνια, θα επιδεινώσει τον καιρό την Παρασκευή (12/6) με βροχές και καταιγίδες, σε μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής χώρας και το βόρειο Αιγαίο.

Την Πέμπτη, το πρωί θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις γύρω από τα ορεινά ηπειρωτικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και σποραδικές καταιγίδες στη Θεσσαλία, την κεντρική Στερεά, το εσωτερικό της Πελοποννήσου και στα βουνά κυρίως, της Μακεδονίας. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια.



Στο Αιγαίο θα πνέουν κυρίως βοριάδες 2-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί 2-4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές τους 30-33 και τοπικά τους 34-36οC.

Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20-33 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 2-4 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, που θα αυξηθούν από το μεσημέρι γύρω από τα ορεινά, ενώ αργά το βράδυ υπάρχει πιθανότητα να βρέξει τοπικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31oC, με νότιους ανέμους κυρίως 3-4 μποφόρ.

Αλλάζει ο καιρός την Παρασκευή

Την Παρασκευή θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες, τοπικά ισχυρές σε μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής χώρας κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Τα περισσότερα και πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται στη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τη νύχτα στο βόρειο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στην κεντρική και κυρίως τη βόρεια χώρα, με τους βοριάδες στα πελάγη να ενισχύονται από το απόγευμα στα 5-6 και τοπικά 7 μποφόρ.