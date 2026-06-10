Καιρός Πρόγνωση καιρού

Καιρός: Άνοδος θερμοκρασίας την Πέμπτη και... επιδείνωση την Παρασκευή

Την Παρασκευή (12/6) θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες, τοπικά ισχυρές σε μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής χώρας.

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Δημήτρης Παπαϊωάννου

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Παρά τον περιορισμό της αστάθειας και την πρόσκαιρη άνοδο της θερμοκρασίας την Πέμπτη (11/6), μια ατμοσφαιρική διαταραχή από την κεντρική Ευρώπη και τα Βαλκάνια, θα επιδεινώσει τον καιρό την Παρασκευή (12/6) με βροχές και καταιγίδες, σε μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής χώρας και το βόρειο Αιγαίο.

Την Πέμπτη, το πρωί θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός σε όλη τη χώρα. Από το μεσημέρι θα αναπτυχθούν νεφώσεις γύρω από τα ορεινά ηπειρωτικά και θα εκδηλωθούν μπόρες και σποραδικές καταιγίδες στη Θεσσαλία, την κεντρική Στερεά, το εσωτερικό της Πελοποννήσου και στα βουνά κυρίως, της Μακεδονίας. Στην υπόλοιπη χώρα αναμένεται ηλιοφάνεια.

Στο Αιγαίο θα πνέουν κυρίως βοριάδες 2-5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα πνέουν δυτικοί-βορειοδυτικοί 2-4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές τους 30-33 και τοπικά τους 34-36οC.

Στην Αττική θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20-33 βαθμούς Κελσίου, με μεταβλητούς ανέμους 2-4 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις, που θα αυξηθούν από το μεσημέρι γύρω από τα ορεινά, ενώ αργά το βράδυ υπάρχει πιθανότητα να βρέξει τοπικά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 31oC, με νότιους ανέμους κυρίως 3-4 μποφόρ.

Αλλάζει ο καιρός την Παρασκευή

Την Παρασκευή θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες, τοπικά ισχυρές σε μεγάλο μέρος της ηπειρωτικής χώρας κυρίως από το μεσημέρι και μετά. Τα περισσότερα και πιο έντονα φαινόμενα αναμένονται στη Θεσσαλία, τη Στερεά Ελλάδα, την ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και τη νύχτα στο βόρειο Αιγαίο.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση στην κεντρική και κυρίως τη βόρεια χώρα, με τους βοριάδες στα πελάγη να ενισχύονται από το απόγευμα στα 5-6 και τοπικά 7 μποφόρ.

@flashgrofficial

Δεν μας αποθαρρύνει η μικρή αλλαγή του καιρού την Παρασκευή, καθώς το Σαββατοκύριακο αναμένεται καλύτερο! Την Πέμπτη, στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα επικρατεί ηλιοφάνεια. Το μεσημέρι και το απόγευμα αναμένονται τοπικές μπόρες και λίγες καταιγίδες κυρίως σε ορεινές περιοχές της Θεσσαλίας, της Στερεάς Ελλάδας, της Πελοποννήσου και της Μακεδονίας. 💨 Οι άνεμοι εξασθενούν, έως 5 μποφόρ στο Αιγαίο και 4 στο Ιόνιο. 🌡️ Η θερμοκρασία ανεβαίνει λίγο και φτάνει τους 31–35°C. 📍 Αττική: ηλιοφάνεια όλη μέρα, έως 33°C, χωρίς ιδιαίτερο αέρα. 📍 Θεσσαλονίκη: καλός καιρός, με πιθανότητα για σύντομη τοπική βροχή αργά το βράδυ. Μέγιστη θερμοκρασία έως 31°C. ☀️ Μικρή αλλαγή την Παρασκευή, βελτίωση το Σαββατοκύριακο. 🎤 Δημήτρης Παπαϊωάννου 📹✂ Γιάννης Τσακμακίδης 🎨 Χριστίνα Κεκεμπάνου

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Καιρός Πρόγνωση καιρού

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