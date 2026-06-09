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Καιρός: Διατηρείται η αστάθεια - Πού θα εκδηλωθούν καταιγίδες την Τετάρτη

Την Τετάρτη (10/6), αρχικά θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός αλλά από το μεσημέρι θα αυξηθούν οι νεφώσεις και θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σε αρκετές περιοχές.

ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI
ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI
Δημήτρης Παπαϊωάννου avatar
Δημήτρης Παπαϊωάννου

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Με την αστάθεια να διατηρείται σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες καθώς πιο ψυχρές αέριες μάζες ψηλά στην ατμόσφαιρα θα επηρεάζουν τη χώρα μας.

Την Τετάρτη (10/6), αρχικά θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στα βορειοδυτικά. Από το μεσημέρι θα αυξηθούν γύρω από τα ορεινά ηπειρωτικά και κυρίως στην Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά, τη δυτική και βόρεια Θεσσαλία, την κεντρική Πελοπόννησο και λιγότερο στη Μακεδονία θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, με τα φαινόμενα να εξασθενούν από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες νεφώσεις.

Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες 3-5 και τοπικά στο κεντρικό 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο βόρειοι-βορειοδυτικοί 2-4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα περισσότερα ηπειρωτικά τους 30-32 και τοπικά τους 33-35 βαθμούς.

Έως 33 βαθμούς στην Αττική

Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς, με βοριάδες κυρίως 2-5 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν αρχικά λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν από το μεσημέρι γύρω από τα ορεινά και εκεί θα εκδηλωθούν μπόρες και λίγες μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς, με νότιους ανέμους κυρίως 2-4 μποφόρ.

Την Πέμπτη (11/6) θα περιοριστεί η αστάθεια πρόσκαιρα με τη θερμοκρασία σε μικρή άνοδο, ενώ από την Παρασκευή ο καιρός θα παρουσιάσει επιδείνωση με βροχές σε αρκετές περιοχές κυρίως της ανατολικής και βόρειας χώρας και ο υδράργυρος θα σημειώσει αισθητή πτώση.

@flashgrofficial

🌤️ Ο καιρός της εβδομάδας παραμένει καλοκαιρινός με ήλιο αλλά και τοπικές απογευματινές μπόρες σε ορεινές κυρίως περιοχές της χώρας. Τη Δευτέρα η μέρα ξεκινά με ήλιο, όμως από το μεσημέρι αναμένονται καταιγίδες σε Ήπειρο, Μακεδονία, Στερεά, Πελοπόννησο και Θεσσαλία, ενώ στα υπόλοιπα ο καιρός θα είναι καλός. Οι άνεμοι στο Αιγαίο φτάνουν έως 5-6 μποφόρ και η θερμοκρασία παραμένει στους 30-33 βαθμούς. Στην Αττική αναμένεται ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις και έως 33 βαθμούς, ενώ στη Θεσσαλονίκη θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά. Προς το τέλος της εβδομάδας η αστάθεια περιορίζεται, με μικρή πτώση της θερμοκρασίας από την Παρασκευή. 🎤 Δημήτρης Παπαϊωάννου 📹✂ Γιάννης Τσακμακίδης 🎨 Χριστίνα Κεκεμπάνου

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Καιρός Πρόγνωση καιρού

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