Καιρός: Διατηρείται η αστάθεια - Πού θα εκδηλωθούν καταιγίδες την Τετάρτη

Με την αστάθεια να διατηρείται σε αρκετές περιοχές της ηπειρωτικής χώρας θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες καθώς πιο ψυχρές αέριες μάζες ψηλά στην ατμόσφαιρα θα επηρεάζουν τη χώρα μας.

Την Τετάρτη (10/6), αρχικά θα επικρατήσει γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις στα βορειοδυτικά. Από το μεσημέρι θα αυξηθούν γύρω από τα ορεινά ηπειρωτικά και κυρίως στην Ήπειρο, τη δυτική και κεντρική Στερεά, τη δυτική και βόρεια Θεσσαλία, την κεντρική Πελοπόννησο και λιγότερο στη Μακεδονία θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και καταιγίδες, με τα φαινόμενα να εξασθενούν από το βράδυ. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσουν μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας και λίγες νεφώσεις.

Στο Αιγαίο θα πνέουν βοριάδες 3-5 και τοπικά στο κεντρικό 6 μποφόρ. Στο Ιόνιο βόρειοι-βορειοδυτικοί 2-4 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα περισσότερα ηπειρωτικά τους 30-32 και τοπικά τους 33-35 βαθμούς.

Έως 33 βαθμούς στην Αττική

Στην Αττική αναμένεται γενικά αίθριος καιρός με λίγες νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 21 έως 33 βαθμούς, με βοριάδες κυρίως 2-5 μποφόρ.

Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσουν αρχικά λίγες νεφώσεις που θα αυξηθούν από το μεσημέρι γύρω από τα ορεινά και εκεί θα εκδηλωθούν μπόρες και λίγες μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 19 έως 30 βαθμούς, με νότιους ανέμους κυρίως 2-4 μποφόρ.

Την Πέμπτη (11/6) θα περιοριστεί η αστάθεια πρόσκαιρα με τη θερμοκρασία σε μικρή άνοδο, ενώ από την Παρασκευή ο καιρός θα παρουσιάσει επιδείνωση με βροχές σε αρκετές περιοχές κυρίως της ανατολικής και βόρειας χώρας και ο υδράργυρος θα σημειώσει αισθητή πτώση.