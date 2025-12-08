Κατάλευκο το Καϊμακτσαλάν: Υπέροχες εικόνες από το χιονισμένο τοπίο - Πόσο κοστίζει μια επίσκεψη

Οι κακοκαιρίες του προηγούμενου διαστήματος, μπορεί να «έπνιξαν» στη βροχή πολλές περιοχές της Ελλάδας προκαλώντας πολλά προβλήματα, έντυσαν όμως στα λευκά και πολλά χιονοδρομικά κέντρα στην κεντρική και βόρεια Ελλάδα.

Η κορυφή του Βόρα και Καϊμακτσαλάν -και λόγω γεωγραφικής θέσης- δέχτηκαν αρκετές χιονοπτώσεις, με αποτέλεσμα το χιονοδρομικό κέντρο να είναι σχεδόν έτοιμο να μπει σε πλήρη λειτουργία και να υποδεχτεί τους φαν των χειμερινών σπορ και ενόψει εορτών.

«Θέλουμε ακόμα ένα μικρό χιονάκι. Ευελπιστούμε να το πάρουμε την επόμενη εβδομάδα ή όσο πλησιάζουμε στις γιορτές. Έχει γίνει όμως το κατάλληλο υπόστρωμα, με 80 εκατοστά χιόνι στην κορυφή και 20 με 25 εκατοστά στη βάση», ανέφερε ο Θάνος Παναγιωτόπουλος, διευθυντής του χιονοδρομικού κέντρου του Καϊμακτσαλάν, μιλώντας στο Action24.

Χαρακτηριστικές είναι οι πανέμορφες εικόνες από την κορυφή του Βόρα και το εκκλησάκι του Προφήτη Ηλία που είναι καλυμμένο με ένα παχύ πέπλο χιονιού.

«Το θέαμα είναι παραμυθένιο για άλλη μια φορά. Ελπίζουμε να κάνει το χατίρι στους σκιέρ και σε εμάς, να έχουμε ολόλευκα Χριστούγεννα με πολλές πίστες», τόνισε ο διευθυντής του χιονοδρομικού κέντρου.

Χειμερινά σπορ, περίπατοι και κοντινοί προορισμοί

Όπως διευκρίνισε μάλιστα, οι επισκέπτες μπορούν να έρθουν και χωρίς εξοπλισμό για σκι η άλλα χειμερινά σπορ. «Μπορείτε να μην πάρετε και τίποτα. Το χιονοδρομικό διαθέτει τα πάντα. Από εξοπλισμό σκι, σχολές, περιπατητικές εκδρομές, εναέρια βόλτα με τον διθέσιο αναβατήρα. Φέτος έχουμε και το υπέροχο σαλέ με νέα διεύθυνση, πλήρως ανακαινισμένο», σημείωσε.

«Το κόστος για τους αρχάριους -που μπαίνουν σε ειδική πίστα – είναι γύρω στα 12 ευρώ. Ένα τυπικό κόστος για έναν ενήλικα είναι 20 ευρώ την ημέρα την περίοδο των γιορτών και τις καθημερινές 15 με 17 ευρώ την ημέρα. Υπάρχουν ειδικές τιμές για παιδιά, άτομα τρίτης ηλικίας, βετεράνους, οικογένειες», ανέφερε ο κ. Παναγιωτόπουλος, ενώ διευκρίνισε ότι «στις σχολές ένα πριβέ μάθημα έχει 40 με 50 ευρώ, αλλά όσα περισσότερα άτομα συμμετέχουν αυτό βέβαια μειώνεται».

Φυσικά, γύρω από το χιονοδρομικό κέντρο υπάρχουν φανταστικοί προορισμοί όπως είναι ο παραδοσιακός οικισμός του Αγίου Αθανασίου με υπέροχη αρχιτεκτονική και γαστρονομία, τα λουτρά Πόζαρ αλλά και οι καταρράκτες της Έδεσσας.