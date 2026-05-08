Άγνωστοι κρατούν ομήρους σε τράπεζα στη Γερμανία - Επί ποδός οι Αρχές

Ευρεία αστυνομική επιχείρηση βρίσκεται σε εξέλιξη στην πόλη Σίντσιγκ στη Ρηνανία-Παλατινάτο της Γερμανίας, μετά από επίθεση αγνώστων σε χρηματαποστολή έξω από κατάστημα τράπεζας.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες της Bild, όλα ξεκίνησαν όταν το θωρακισμένο φορτηγό σταμάτησε μπροστά στην τράπεζα και ένας υπάλληλος, που προσπάθησε να εισέλθει στο κτίριο, απειλήθηκε από άγνωστο άνδρα.



Ο δράστης φέρεται να κρατά τον υπάλληλο ως όμηρο και να βρίσκεται εντός του υποκαταστήματος.

Ειδικές δυνάμεις και ελικόπτερα στο σημείο

Ειδικές δυνάμεις της αστυνομίας έχουν φτάσει στον τόπο του συμβάντος και ελικόπτερα επιχειρούν πάνω από την πόλη.



Ένας εκπρόσωπος της αστυνομίας επιβεβαιώνει: «Προς το παρόν, εκτιμάται ότι υπάρχουν περισσότεροι από ένας δράστες και όμηροι μέσα στην τράπεζα. Η κατάσταση παραμένει προς το παρόν σταθερή. Για τους πολίτες που βρίσκονται εκτός της περιοχής που έχει αποκλειστεί, δεν υπάρχει κίνδυνος, σύμφωνα με τα τρέχοντα στοιχεία».



Μπροστά από την τράπεζα βρίσκεται σε ετοιμότητα ισχυρή αστυνομική δύναμη. Το όχημα της χρηματαποστολής βρίσκεται ακόμα μπροστά από την είσοδο του κτηρίου.