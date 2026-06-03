Συναγερμός στην Καλιφόρνια: Άνδρας κρατά ομήρους ταμπουρωμένος με εκρηκτικά μέσα σε τράπεζα

Σκηνές χολιγουντιανής ταινίας εκτυλίσσονται στο Μπέικερσφιλντ της Καλιφόρνια από το απόγευμα της Τρίτης 2 Ιουνίου (τοπική ώρα), με έναν άνδρα να έχει ταμπουρωθεί μέσα σε τράπεζα ισχυριζόμενος ότι έχει ζωστεί με εκρηκτικά και να κρατά ομήρους, απειλώντας να τινάξει το κτίριο στον αέρα.

Δύο άτομα έχουν απελευθερωθεί μετά από προσπάθειες των διαπραγματευτών της αστυνομία, ωστόσο ο άνδρας συνεχίζεται να κρατά άγνωστο αριθμό ομήρων μέσα στο υποκατάστημα της Chase Bank.

🇺🇸 Hostages released from the Chase Bank in Bakersfield, California



Others still trapped inside, but police confirm they are currently safe & uninjuredpic.twitter.com/TlEt9UaiKs https://t.co/lrmNuEeOeA — Lord Bebo (@MyLordBebo) June 3, 2026

Η περιοχή έχει αποκλειστεί και η διαπραγματευτική ομάδα προσπαθεί εδώ και ώρες να πείσει τον δράστη να απελευθερώσει τους ομήρους, έχοντας τηλεφωνική επικοινωνία μαζί του.

Όταν ο άνδρας ταμπουρώθηκε μέσα στο κτίριο χθες το απόγευμα, αρκετά άτομα βρίσκονταν ακόμα εντός της Chase Bank. Κάποιοι από τους παρευρισκόμενους κατάφεραν να διαφύγουν.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί.

«Κρατά πυροκροτητή στο χέρι του»

«Παραμένουμε στο σημείο, στο κτίριο της Chase Bank, και διαπραγματευτήκαμε την απελευθέρωση ενός δεύτερου ομήρου», είχε δηλώσει η αστυνομία στην τελευταία της ενημέρωση νωρίς το πρωί της Τετάρτης (τοπική ώρα). «Προς το παρόν δεν αναφέρονται τραυματισμοί. Αποφύγετε την περιοχή καθώς η επιχείρηση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη. Θα συνεχίσουμε να παρέχουμε ενημερώσεις καθώς γίνονται γνωστές νέες πληροφορίες».

Η δήμαρχος του Μπέικερσφιλντ, Κάρεν Γκο, τόνισε νωρίτερα ότι παρακολουθεί στενά την κατάσταση.

«Ο καλύτερος τρόπος με τον οποίο μπορεί να βοηθήσει το κοινό αυτή τη στιγμή είναι να αποφεύγει την περιοχή, δίνοντας στους αστυνομικούς, τους διαπραγματευτές και τους άλλους εκπαιδευμένους επαγγελματίες τον χώρο και την ευκαιρία να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους με ασφάλεια», ανέφερε σε δήλωσή της.

Η αστυνομία ανέφερε ότι έλαβε κλήση για απειλή για βόμβα μέσα στην τράπεζα την Τρίτη, σύμφωνα με την εκπομπή Good Morning America.

«Ο ύποπτος πιθανόν κρατά έναν αυτοσχέδιο πυροκροτητή στο χέρι του και προεξέχουν καλώδια μέσα από το πουκάμισό του», ακούστηκε να λέγεται στην ασύρματη συχνότητα της αστυνομίας.