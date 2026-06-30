Μονακό: Εξαρράγη βόμβα σε πολυκατοικία- Ακρωτηριάστηκε γυναίκα, σοβαρά τραυματίας Ουκρανός ολιγάρχης

Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν σοβαρά από έκρηξη σε πολυκατοικία στο Μονακό, την οποία οι Αρχές χαρακτηρίζουν βομβιστική επίθεση, ανάμεσά τους και ένας Ουκρανός ολογάρχης και μια γυναίκα που τραυματίστηκε σοβαρά.

Σύμφωνα με το Monaco Matin, λίγο πριν από τις 21:00 το βράδυ της Δευτέρας, εκρηκτικός μηχανισμός εξερράγη στην είσοδο τριώροφης πολυκατοικίας στην οδό Révérend-Père-Louis-Frolla, στο Μονακό, σε μικρή απόσταση από τα σύνορα με τη γαλλική πόλη Μποζολέιγ (Beausoleil).

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ένας ύποπτος άνδρας, ντυμένος με σκούρα ρούχα και φορώντας σκούρο καπέλο τύπου «bucket», εθεάθη να διαφεύγει αμέσως μετά την έκρηξη. Λίγο αργότερα εντοπίστηκε από κάμερες ασφαλείας στην πόλη Μποζολέιγ, προτού οι αστυνομικές αρχές χάσουν τα ίχνη του σε αδιέξοδο.

Attempted assassination of Ukrainian oligarch's family in Monaco – owners of fraudulent call centers – details



▪️The backpack containing explosives that exploded in Monaco contained shrapnel – iron bolts and pellets.

▪️The photo shows the suspect: the man fled, leaving the IED… pic.twitter.com/iKGLZ5nIQV — Victor vicktop55 commentary (@vick55top) June 30, 2026

Οι έρευνες για τον εντοπισμό του συνεχίστηκαν καθ' όλη τη διάρκεια της νύχτας, με τη συνδρομή και ελικοπτέρου της Γαλλικής Χωροφυλακής.

Τα πόδια της γυναίκας ακρωτηριάστηκαν από την έκρηξη

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένας από τους τραυματίες ταυτοποιήθηκε ως ο Βαντίμ Ερμολάεφ, Ουκρανός ολιγάρχης με αμφιλεγόμενη φήμη, ο οποίος ζει στο Πριγκιπάτο του Μονακό τα τελευταία δέκα χρόνια.

Ο άνδρας υπέστη εγκαύματα και τραυματίστηκε από θραύσματα του εκρηκτικού μηχανισμού, ο οποίος είχε τοποθετηθεί έξω από την κατοικία του. Κατά τη διακομιδή του με φορείο σε νοσοκομείο της Νίκαιας φωτογραφήθηκε έχοντας τις αισθήσεις του.

Πολύ πιο σοβαρή ήταν η κατάσταση της γυναίκας που τον συνόδευε, η οποία μέχρι το βράδυ της Δευτέρας δεν είχε ταυτοποιηθεί.

Η έκρηξη προκάλεσε τον μερικό ακρωτηριασμό των κάτω άκρων της. Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι διακομίστηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Νίκαιας σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση, όπου υποβλήθηκε σε ακρωτηριασμό.

Τρίτος σοβαρά τραυματίας

Ένας ακόμη τραυματίας, νεαρός άνδρας, η ταυτότητα του οποίου επίσης δεν είχε γίνει γνωστή μέχρι το βράδυ της Δευτέρας, μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο της Νίκαιας.

Η ισχυρή έκρηξη τον εκτόξευσε σε απόσταση, με αποτέλεσμα να υποστεί εγκαύματα και εκτεταμένες κακώσεις. Επιπλέον, σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένα μεταλλικό μπουλόνι από τον εκρηκτικό μηχανισμό είχε καρφωθεί στο πόδι του.

Δύο ακόμη άτομα υπέστησαν σοκ

Άλλα δύο άτομα χρειάστηκαν τη συνδρομή των διασωστών, καθώς βρίσκονταν σε κατάσταση σοκ. Η πρώτη ήταν μία γυναίκα, η οποία εμφανίζεται σε φωτογραφίες και βίντεο να προσφέρει βοήθεια στους τραυματίες φορώντας ποδιά, γεγονός που υποδηλώνει ότι εργαζόταν ως οικιακή βοηθός.

Το δεύτερο άτομο ήταν ο θυρωρός της πολυκατοικίας, ο οποίος βρέθηκε αντιμέτωπος με το σοκαριστικό θέαμα της σοβαρά τραυματισμένης γυναίκας. Οι διασώστες μετέφεραν τη γυναίκα στην είσοδο του κτιρίου, όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες πριν από τη διακομιδή της στο νοσοκομείο.