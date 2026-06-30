Μονακό: Ποιος είναι ο Ουκρανός ολιγάρχης με κυπριακή υπηκοότητα που τραυματίστηκε σοβαρά στην έκρηξη

Ένας Ουκρανός ολιγάρχης επιχειρηματίας, ο οποίος συγκαταλέγεται στους τραυματίες της έκρηξης που σημειώθηκε στο Μονακό, είναι ένας από τους πλουσιότερους επιχειρηματίες που αναδείχθηκαν από τον βιομηχανικό τομέα της χώρας και τελεί υπό κυρώσεις που έχουν επιβληθεί από τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Βαντίμ Ερμολάεφ κατονομάστηκε από αξιωματούχους που μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP) ως ένας από τους τρεις ανθρώπους που τραυματίστηκαν στην έκρηξη, η οποία σημειώθηκε έξω από πολυκατοικία στο πριγκιπάτο του Μονακό λίγο πριν από τις 21:00 το βράδυ της Τετάρτης.

Σύμφωνα με την αστυνομία, υλικό από κάμερες ασφαλείας φαίνεται να καταγράφει έναν άνδρα να αφήνει ένα σακίδιο στην είσοδο του κτιρίου λίγα λεπτά πριν από την έκρηξη. Το γαλλικό δίκτυο BFM TV χαρακτήρισε τον μηχανισμό ως «βόμβα-δέμα», ενώ οι έρευνες για τον εντοπισμό υπόπτου συνεχίζονται. Ο υπουργός Επικρατείας του Μονακό, Κριστόφ Μιρμάν, δήλωσε ότι ο εκρηκτικός μηχανισμός περιείχε μπουλόνια και μεταλλικά σφαιρίδια, προκαλώντας εξαιρετικά σοβαρά τραύματα στα θύματα. Ο Ερμολάεφ φέρεται να νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση.

Ποιος είναι ο Βαντίμ Ερμολάεφ;

Ο Ερμολάεφ περιγράφεται σε δημόσιες πηγές ως επιχειρηματίας ουκρανικής καταγωγής με έδρα την Κύπρο και επενδυτής στον τομέα των ακινήτων, γνωστός κυρίως για την ανάπτυξη μεγάλων έργων στην πόλη Ντνίπρο της Ουκρανίας.

Συνδέεται με τον Alef Group, έναν εμπορικό και βιομηχανικό όμιλο που ιδρύθηκε το 1997 και δραστηριοποιείται στους τομείς των ακινήτων, της μεταποίησης, της αγροτικής παραγωγής, της παραγωγής αλκοολούχων ποτών και του εμπορίου. Η θυγατρική Alef Estate, που δημιουργήθηκε το 2001, ειδικεύεται στις εμπορικές κατασκευές.

Οι δημόσιες εκτιμήσεις για την περιουσία του έχουν παρουσιάσει μεγάλες διακυμάνσεις κατά καιρούς, με ποσά που κυμαίνονται από περίπου 173 εκατομμύρια δολάρια έως και πάνω από 800 εκατομμύρια δολάρια.

At least 3 Ukrainians have been injured, including Ukrainian billionaire Vadim Ermolaev, after a booby-trapped package detonated in a building located on Reverend-Père-Louis-Folla Street in Monaco.



The incident is being treated as a terrorist attack, and the suspect is at large. pic.twitter.com/6hwSu3TWwm — snow (@snowinforms) June 29, 2026

Υπηκοότητα και κυρώσεις

Σύμφωνα με διαθέσιμες πληροφορίες, ο Ερμολάεφ απέκτησε κυπριακή υπηκοότητα το 2019 και αργότερα αποποιήθηκε την ουκρανική υπηκοότητα.

Ουκρανικά μέσα ενημέρωσης και οργανώσεις παρακολούθησης έχουν αναφέρει ότι βρίσκεται υπό κυρώσεις που επέβαλε το

Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας και Άμυνας της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένου παγώματος περιουσιακών στοιχείων και εμπορικών περιορισμών που επιβλήθηκαν το 2023.

Τα δημοσιεύματα αυτά υποστηρίζουν ότι τα μέτρα σχετίζονται με ισχυρισμούς πως μέρος των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του συνεχίστηκε στην Κριμαία μετά την προσάρτησή της το 2014. Ο ίδιος έχει αρνηθεί οποιαδήποτε παρανομία, σύμφωνα με ουκρανικά μέσα ενημέρωσης.

Ποιοι άλλοι τραυματίστηκαν

Το AFP μετέδωσε επίσης ότι ανάμεσα στους τραυματίες βρίσκονται η σύζυγος ή σύντροφός του, καθώς και ένα αγόρι 13 ετών. Ωστόσο, οι αρχές δεν έχουν επιβεβαιώσει επίσημα τις ταυτότητες ούτε την κατάσταση της υγείας όλων των θυμάτων.