Καλιφόρνια: Νεκρός ο δράστης που ταμπουρώθηκε με εκρηκτικά σε τράπεζα - Ελεύθεροι 10 όμηροι

Νεκρός από αστυνομικά πυρά έπεσε ο άνδρας που κρατούσε 10 ομήρους μέσα σε τράπεζα στην πόλη Μπέικερσφιλντ της Καλιφόρνια, ισχυριζόμενος ότι έχει ζωστεί με εκρηκτικά.

Ως δράστης ταυτοποιήθηκε ως ο 41χρονος Άντονι Σκοτ Σιρλς-Χάρις, ο οποίος ήταν βετεράνος του στρατού και καταδικασμένος για σεξουαλικά αδικήματα, όπως ανακοίνωσαν οι αμερικανικές αρχές.

All hostages have been rescued and a suspect is dead in a standoff that began at a bank in Bakersfield, California on Tuesday afternoon.



ABC News' Melissa Adan reports. https://t.co/qVWskQ0c1p pic.twitter.com/TFc2kdnH6s — ABC News (@ABC) June 3, 2026

Ο άνδρας κρατούσε 10 ομήρους, προτού πέσει τελικά νεκρός από τα πυρά της αστυνομίας το πρωί της Τετάρτης 3 Ιουνίου (τοπική ώρα).

Επί περίπου 15 ώρες, ο δράστης βρισκόταν σε τηλεφωνική επικοινωνία με τους διαπραγματευτές της αστυνομίας, προτού ξεσπάσει ανταλλαγή πυροβολισμών, στην οποία ενεπλάκη το FBI, με αποτέλεσμα τον θάνατο του 41χρονου.

Όλοι οι όμηροι διασώθηκαν σώοι και αβλαβείς, συμπεριλαμβανομένων δύο εξ αυτών που είχαν απελευθερωθεί λίγες ώρες νωρίτερα, κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων.

«Ο ύποπτος δήλωσε ότι έφερε εκρηκτικά πάνω του, τα οποία το προσωπικό μας μπορούσε επίσης να δει», δήλωσε ο υποδιευθυντής της αστυνομίας του Μπέικερσφιλντ, Τζέρεμι Μπλέικμορ. «Ανέφερε επίσης στις διωκτικές αρχές ότι πρόσθετα εκρηκτικά είχαν τοποθετηθεί σε ορισμένους από τους ομήρους, κάτι που επιβεβαιώσαμε και οι ίδιοι βάσει των δικών μας παρατηρήσεων», τόνισε ο Μπλέικμορ.

Η αστυνομία δεν έχει επιβεβαιώσει εάν οι αυτοσχέδιοι εκρηκτικοί μηχανισμοί ήταν λειτουργικοί, δήλωσε ο Σιντ Πατέλ, ειδικός πράκτορας, επικεφαλής του γραφείου του FBI στο Σακραμέντο.