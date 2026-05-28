Κατερίνα Διδασκάλου: «Σε θεωρούν τουλάχιστον ανάπηρη όταν μείνεις έγκυος, δυστυχώς»

Η Κατερίνα Διδασκάλου ήταν καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» και μίλησε για το ότι τα παιδιά της την έκαναν καλύτερο άνθρωπο και καλύτερη ηθοποιό.

«Τα πράγματα έχουν αρχίσει και είναι λίγο καλύτερα, αλλά είναι μία πικρή αλήθεια. Σε θεωρούν τουλάχιστον ανάπηρη όταν μείνεις έγκυος, δυστυχώς. Βέβαια ήμουν πολύ τυχερή πάνω σε αυτό ομολογώ. Ο Μανουσάκης όταν του το ανακοίνωσα μου είπε: α τι ωραία, θα σκίσει η σειρά και έτσι έγινε. Στις εγκυμοσύνες μου δούλευα κανονικά, ω, ναι, σε όλες, πάντα δούλευα. Δεν το μετάνιωσα καθόλου.

Αν για κάτι στενοχωριέμαι αναδρομικά είναι για τις ώρες που έμεινα μακριά από τα παιδιά μου λόγω αυτής της δουλειάς. Τα παιδιά με προσγειώνουν. Με έκαναν καλύτερο άνθρωπο και καλύτερη ηθοποιό. Τους το χρωστάω αυτό, πολύ».